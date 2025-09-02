Nghệ sĩ thức xuyên đêm chờ diễu hành mừng lễ Quốc khánh

Ca sĩ Mono (phải) giao lưu với các chiến sĩ, khán giả khi tập hợp trên phố Quán Thánh.
Mono, sinh năm 2000, là gương mặt thuộc thế hệ ca sĩ trẻ, mới, nhiều tiềm năng phát triển. Bên cạnh ca hát, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, được giới trẻ yêu thích.
Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh (thứ hai, phải qua) cho biết thức trắng đêm theo lịch trình của sự kiện.
Hoa hậu Trúc Linh và á hậu Châu Anh chọn áo dài truyền thống.
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh giao lưu cùng một chiến sĩ thuộc ban tổ chức của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Mỹ Tâm xuất hiện cùng khối thiếu nhi.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi (trái) sẽ hòa giọng cùng đàn chị ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.
Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Xuân Bắc và ca sĩ Phương Thanh.
Ca sĩ Hoàng Bách (trái), Tùng Dương (phía sau, trái), Anh Tú và Hoàng Hiệp (phải) chụp ảnh kỷ niệm trước lúc chờ diễu hành. Họ cũng góp mặt trong phần văn nghệ với ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang.
Ca sĩ Tùng Dương hát giao lưu cùng các thiếu nhi trên phố.
Ca sĩ Quốc Thiên (thứ hai, phải qua).
Nhiều khán giả trẻ vây quanh ca sĩ Huỳnh Lập (thứ hai, trái qua).
Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Mỹ Linh (áo dài đỏ) cùng các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, từ trái qua gồm Hoàng Thị Hiền Nhi, Trần Minh Thu, Mai Phương, Phùng Thị Hương Giang.
Khối Văn hóa Thể thao tham gia lễ diễu hành sáng 2/9 ở Hà Nội, đại diện cho một trong những lực lượng nòng cốt, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Ban nhạc Bức Tường diện trang phục đồng điệu. Họ cho biết thức suốt đêm để được hòa vào không khí cả nước hướng về thủ đô Hà Nội, chờ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành.
Hoàng Dung - Khang Thái