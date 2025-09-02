Nghệ sĩ thức xuyên đêm chờ diễu hành lễ Quốc khánh

Ca sĩ Mono (phải) giao lưu với các chiến sĩ, khán giả khi tập hợp trên phố Quán Thánh.
Ca sĩ Mono (phải) giao lưu với các chiến sĩ, khán giả khi tập hợp trên phố Quán Thánh.
Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cho biết thức trắng đêm theo lịch trình của sự kiện.
Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cho biết thức trắng đêm theo lịch trình của sự kiện.
Hoa hậu Trúc Linh và á hậu Châu Anh chọn áo dài truyền thống.
Hoa hậu Trúc Linh và á hậu Châu Anh chọn áo dài truyền thống.
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh giao lưu cùng một chiến sĩ thuộc ban tổ chức của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh giao lưu cùng một chiến sĩ thuộc ban tổ chức của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Diễn viên Lâm Vỹ Dạ nói vinh dự khi cùng đồng nghiệp tham gia vào Khối Nghệ sĩ diễu hành.
Diễn viên Lâm Vỹ Dạ nói vinh dự khi cùng đồng nghiệp tham gia vào Khối Nghệ sĩ diễu hành.
Mỹ Tâm xuất hiện cùng khối thiếu nhi.
Mỹ Tâm xuất hiện cùng khối thiếu nhi.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi (trái) sẽ hòa giọng cùng đàn chị ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi (trái) sẽ hòa giọng cùng đàn chị ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.
Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Xuân Bắc và ca sĩ Phương Thanh.
Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Xuân Bắc và ca sĩ Phương Thanh.
Ca sĩ Hoàng Bách (trái), Tùng Dương (phía sau, trái), Anh Tú và Hoàng Hiệp (phải) chụp ảnh kỷ niệm trước lúc chờ diễu hành. Họ cũng góp mặt trong phần văn nghệ với ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang.
Ca sĩ Hoàng Bách (trái), Tùng Dương (phía sau, trái), Anh Tú và Hoàng Hiệp (phải) chụp ảnh kỷ niệm trước lúc chờ diễu hành. Họ cũng góp mặt trong phần văn nghệ với ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang.
Hoàng Dung