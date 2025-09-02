Nghệ sĩ thức xuyên đêm chờ diễu hành lễ Quốc khánh

Ca sĩ Hoàng Bách (trái), Tùng Dương (phía sau, trái), Anh Tú và Hoàng Hiệp (phải) chụp ảnh kỷ niệm trước lúc chờ diễu hành. Họ cũng góp mặt trong phần văn nghệ với ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang.