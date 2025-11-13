Nghệ sĩ rèn kỷ luật trong 'Sao nhập ngũ'

Jun Phạm trong Sao nhập ngũ 2025 với chủ đề Khi Tổ quốc gọi tên. Tham gia chương trình, các nghệ sĩ có bảy ngày trở thành quân nhân, tuân thủ nội quy, chế độ sinh hoạt, huấn luyện và kỷ luật quân đội.
Phát sóng lần đầu vào năm 2017 đến nay, trải qua 15 mùa, chương trình thu hút khán giả, nhất là người trẻ, khi khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước.
Hiện Sao nhập ngũ được đề cử hạng mục Chương trình truyền hình truyền cảm hứng thuộc Vietnam iContent 2025.
Thiếu tá Trần Khắc Chung, thuộc sư đoàn 10 (Quảng Ngãi), cho biết thông qua các bài tập huấn, thử thách dành cho người tham gia, chương trình khắc họa được phần nào môi trường hoạt động của người lính giữa thời bình. "Tôi thấy nội dung show mang tính giải trí cao, giúp tôi có những giây phút thư giãn", anh nói.
Dàn sao tập huấn công việc cứu nạn khi thiên tai xảy đến.
Từ phải sang: ca sĩ Trang Pháp, diễn viên Bình An tham gia thử thách cứu hộ người, tài sản trôi nổi trên sông bằng bè trong Sao nhập ngũ năm 2025. Mùa này có 16 tập, hiện phát sóng được 15 tập. Mỗi tập của chương trình trong từng năm thu hút hàng triệu lượt người xem trên YouTube. Theo đại diện ban tổ chức, show có một tỷ lượt người theo dõi trên các nền tảng xã hội.
Chi Pu được đồng đội khen ngợi vì tinh thần hết mình trong các phần vượt chướng ngại vật. Trên kênh YouTube chương trình, khán giả Kim Chi nhận xét Chi Pu mạnh mẽ khác hẳn với hình ảnh tiểu thư thường thấy.
Ca sĩ cho biết tham gia chương trình muốn học cách sống có kỷ luật hơn, giống lời dạy của bố - người xuất thân từ quân ngũ với cấp bậc đại tá.
Các nghệ sĩ kéo khẩu pháo nặng 3.200 kg, là một trong những phần huấn luyện tái hiện hình ảnh của bộ đội trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
Dàn sao với thử thách kéo pháo.
Họ lăn xả trong hội thao vận chuyển hàng và người bằng xe thồ.
Sao nam tải đạn qua hồ.
Hòa Minzy trong thử thách giải cứu đồng đội bị thương. Trên fanpage chương trình, khán giả Thắm Lê nhận xét "Ngoài các nghệ sĩ, tôi thích hình ảnh của các chỉ huy trong quân đội. Bình thường họ nghiêm túc, kỷ luật, song ở Sao nhập ngũ, tôi được nhìn thấy nét mộc mạc của họ".
Jun Phạm, Diệu Nhi hoàn thành leo dây ngang qua vùng ngập nước.
Các sao trong thử thách đẩy thùng ở hội thao.
Diễn viên Huỳnh Anh một mình vác ba lốp xe hơn 30 kg trong màn xếp lốp chiếm cột.
Mạc Văn Khoa cùng đồng đội được huấn luyện vận dụng tư thế chiến trường, cơ động vượt qua vật cản, đánh bộc phá.
Thử thách kéo co bốn góc giúp tăng thể lực.
Hoa hậu Hương Giang cho biết nhiều lần muốn rời chương trình vì không chịu nổi cực khổ, nhưng rốt cuộc vẫn bám trụ. "Tôi được rèn giũa mạnh mẽ hơn, làm nhiều việc bản thân chưa từng thử", Hương Giang nói.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Độc giả có thể bình chọn cho ứng viên yêu thích tại vòng chung kết giải Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp