Nghệ sĩ rèn kỷ luật trong 'Sao nhập ngũ'

Jun Phạm trong Sao nhập ngũ 2025 với chủ đề Khi Tổ quốc gọi tên. Tham gia chương trình, các nghệ sĩ có bảy ngày trở thành quân nhân, tuân thủ nội quy, chế độ sinh hoạt, huấn luyện và kỷ luật quân đội.

Phát sóng lần đầu vào năm 2017 đến nay, trải qua 15 mùa, chương trình thu hút khán giả, nhất là người trẻ, khi khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước.

Hiện Sao nhập ngũ được đề cử hạng mục Chương trình truyền hình truyền cảm hứng thuộc Vietnam iContent 2025.

Thiếu tá Trần Khắc Chung, thuộc sư đoàn 10 (Quảng Ngãi), cho biết thông qua các bài tập huấn, thử thách dành cho người tham gia, chương trình khắc họa được phần nào môi trường hoạt động của người lính giữa thời bình. "Tôi thấy nội dung show mang tính giải trí cao, giúp tôi có những giây phút thư giãn", anh nói.