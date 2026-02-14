Nghệ sĩ quây quần bên người thân gói bánh Tết

Hoa hậu Hà Kiều Anh (phải), Dương Mỹ Linh tổ chức gói bánh hôm 10/2. Hà Kiều Anh cho biết nhiều năm liền, cô tự gói theo công thức gia truyền để dâng cúng tổ tiên và biếu bạn bè. Năm nay, người đẹp cùng nhóm bạn thân tại Mỹ chuẩn bị khoảng 50 chiếc bánh chưng chia cho mọi người thưởng thức trong những ngày đầu xuân.