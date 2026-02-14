Nghệ sĩ quây quần bên người thân gói bánh Tết

Vợ Jimmi Nguyễn - ca sĩ Ngọc Phạm - cho biết gia đình cô duy trì việc gói bánh chưng mỗi dịp Tết suốt 18 năm qua. Với xuân Bính Ngọ, chị gói 20 cặp, một nửa là nhân đậu xanh, thịt heo theo hương vị truyền thống, còn lại là bào ngư.
"Năm nào tôi cũng mang tặng cho người thân, bạn bè làm quà. Tôi thấy vui khi những chiếc bánh làm ra được mọi người khen ngon", chị nói.
Á hậu Trịnh Kim Chi cùng ông xã và hai con gái chuẩn bị nguyên liệu, gói hơn 50 chiếc bánh vào chiều 13/2 tại biệt thự riêng ở TP HCM.
"Tôi ráng giữ truyền thống gói bánh của gia đình để con cháu hiểu hơn về phong tục đón Tết của quê hương", diễn viên cho biết.
Ca sĩ Mỹ Tâm khoe thành quả sau một buổi gói bánh tét, cho biết hạnh phúc khi về nhà đón Tết cùng bố mẹ ở Đà Nẵng. Gia đình cô thường cùng nhau gói bánh vào 26 âm lịch hàng năm, coi đây là dịp để cả nhà quây quần.
Mỹ Tâm nhảy múa bên nồi bánh tét.
Mẹ con Lệ Thủy, Dương Đình Trí (cầm quạt) cùng những gương mặt quen thuộc của chương trình Bước chân hai thế hệ tụ họp nấu bánh, ca hát tại nhà. Bà nói đây là hoạt động thường niên gắn kết tình thân giữa các nghệ sĩ.
Hoa hậu Hà Kiều Anh (phải), Dương Mỹ Linh tổ chức gói bánh hôm 10/2. Hà Kiều Anh cho biết nhiều năm liền, cô tự gói theo công thức gia truyền để dâng cúng tổ tiên và biếu bạn bè. Năm nay, người đẹp cùng nhóm bạn thân tại Mỹ chuẩn bị khoảng 50 chiếc bánh chưng chia cho mọi người thưởng thức trong những ngày đầu xuân.
Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương gói bánh tét tại nhà riêng ở TP HCM. Hoài Phương nói lần đầu anh làm bánh của người miền Nam nên chưa quen tay. Nhờ vợ hướng dẫn, anh hoàn thành hơn 10 đòn bánh.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp