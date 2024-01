Ngày mai kết thúc bình chọn trực tuyến Data For Life

Cổng bình chọn trực tuyến Top 10 Data For Life 2023 - Dữ liệu cho cuộc sống sẽ đóng lúc 23h59 ngày 3/1.

Sau hơn hai tháng phát động, các sản phẩm, giải pháp dự thi nhận hàng chục nghìn lượt bình chọn. Đến thời điểm này, "Giải pháp phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ" của Công an tỉnh Thanh Hóa, với 3.144 lượt.

Các đội khác như CCCD.IO với giải pháp định danh điện tử bằng công nghệ AI; iHUb với giải pháp chấm điểm tín dụng cá nhân, DoubleMQV với hệ thống giám sát giao thông thông minh tại ngã tư cũng nhận được lượt bình chọn cao, lần lượt là 1.656, 1.632 và 1.303 lượt.

Đại diện nhóm tác giả của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cuộc thi đã giúp đơn vị có cơ hội giới thiệu giải pháp tâm huyết đến gần hơn với cộng đồng. "Chúng tôi hy vọng sẽ góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng chống tội phạm nói riêng một cách chủ động", đại diện nhóm cho hay.

"Giải pháp phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ" của Công an tỉnh Thanh Hóa đang dẫn đầu bình chọn với 3.144 lượt. Ảnh chụp màn hình

Sau ngày 3/1/2024, 5 đội có số điểm bình chọn cao nhất sẽ được cộng tối đa 10 điểm trên thang điểm 100 tại vòng chung kết, diễn ra ngày 4/1/2024 tại Đài truyền hình Việt Nam, Hà Nội.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2023) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức từ 7/8, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và Báo VnExpress.

Cuộc thi với mục tiêu thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuộc thi phát động từ 26/10, trải qua ba vòng, gồm sơ loại (41 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Tổng giải thưởng dự kiến là 370 triệu đồng, trong đó giải Nhất và giải Nhì lần lượt là 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Thế Đan