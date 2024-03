Ngày mai đóng cổng đề cử Vietnam Game Awards 2024

Các nhà phát hành, studio, cộng đồng chỉ còn hơn một ngày để gửi đề cử phù hợp cho 22 giải thưởng tại Vietnam Game Awards 2024.

Vietnam Game Awards (VGA 2024) sẽ đóng cổng nhận đề cử vào 23h59, ngày 7/3. Sau thời gian này, các hồ sơ gửi về chương trình sẽ không đủ điều kiện tham gia vòng Sơ loại. Các đơn vị phát hành, nhà phát triển, cộng đồng vẫn còn hơn một ngày để gửi đề cử phù hợp cho ban tổ chức.

Trong đó, ban tổ chức sẽ nhận đề cử cho 22 giải thưởng, thuộc 4 hạng mục chính gồm The Golden Galaxy (dành cho game nước ngoài được phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (dành cho game Việt), The Golden Star (dành cho Esports) và The Golden Gear (dành cho sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game).

Liên Quân Mobile là cái tên nhận giải Game di động Việt xuất sắc và Game thể thao điện tử xuất sắc tại VGA 2023. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi đóng cổng, VGA 2024 sẽ kiểm tra thông tin các đề cử. Từ 14/3, danh sách đề cử cho từng giải thưởng sẽ được đăng tải lên cổng thông tin chương trình. Độc giả, cộng đồng có thể bình chọn cho các game, nhà phát hành, cộng đồng yêu thích. Điểm bình chọn chiếm 50% còn lại từ đánh giá của hội đồng chuyên môn. 5 đề cử có điểm cao nhất bước vào vòng Chung kết.

Tại vòng Chung kết, kết quả chung cuộc của mỗi hạng mục sẽ dựa trên 70% điểm đánh giá từ hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn từ cộng đồng.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Trưởng Ban tổ chức cho biết game là ngành công nghiệp đóng góp rất tốt vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên 4.0. Số liệu tổng hợp từ Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho thấy, có khoảng 50% game di động phổ biến hiện nay có xuất xứ từ Việt Nam. Việt Nam và Đông Nam Á cũng là khu vực có tốc độ tăng trưởng game di động cao nhất trên thế giới, với mức 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 2022 - 2025. Thị trường game của Việt Nam xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á về doanh thu.

Đi cùng với tốc độ phát triển này, VGA 2024 mở rộng hạng mục giải thưởng để vinh danh nhiều game, đơn vị, cộng đồng có đóng góp tích cực, nhất là ở hạng mục dành cho game Việt. Sau hơn một tháng mở đăng ký, các hạng mục nhận gần 400 đề cử.

Trong đó, Game của năm, Game di động của năm và các giải thưởng cho Game Việt hút lượng đăng ký áp đảo. Cuộc cạnh tranh của loạt thiết bị chơi game như laptop, điện thoại, màn hình, tai nghe cũng khó lường khi các hãng chạy đua công nghệ, bổ sung nhiều tính năng cải thiện trải nghiệm thi đấu.

Chung kết và lễ trao giải Vietnam Game Awards 2024 sẽ tổ chức ngày 11-12/5 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Triển lãm Game Quốc tế - Vietnam GameVerse 2024.

Triển lãm Game Quốc tế Việt Nam - Vietnam GameVerse 2024 do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức. Dự kiến sự kiện thu hút 40.000 người tham gia.

Hoài Phương