Ngày mai diễn ra Tech Awards 2025

TP HCMSự kiện Tech Awards 2025, do VnExpress tổ chức, có chủ đề Tech Up - Life Up, với hai phiên Tech Show và Lễ trao Giải thưởng Công nghệ Xuất sắc ngày 8/1.

Tech Awards 2025 diễn ra tại Thiskyhall Sala Convention Center (TP HCM), trong đó Tech Show bắt đầu từ 9h ngày mai với tham luận từ đại diện các thương hiệu công nghệ.

Sân khấu Tech Awards 2025 sẽ diễn ra ngày 8/1/2026. Ảnh: BTC

Tại đây, Schneider Electric sẽ trình bày tham luận "Tái định hình ngôi nhà tương lai", trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ xanh - sạch. Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam tiếp nối với chủ đề "Nơi công nghệ tạo nên sự khác biệt trong chăm sóc sức khỏe", tập trung vào xu hướng ứng dụng thiết bị thông minh để nâng cao chất lượng sống. Ở phần trình bày thứ ba, Giám đốc Phát triển sản phẩm ngành hàng tủ lạnh Toshiba Lifestyle Việt Nam giới thiệu công nghệ giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn qua chủ đề "Xu hướng tủ lạnh 2026: Giải pháp ngăn mùi chéo". Tiếp đến, đại diện Lumias sẽ lên sân khấu bàn về các thiết bị gia dụng nhỏ, góp phần mang đến trải nghiệm sống hiện đại và tiết kiệm năng lượng.

Chương trình có phần Tech Show Robotics do đại diện từ thương hiệu Lê Hoàng Robotics trình bày, giới thiệu giải pháp tự động hóa hỗ trợ người dùng trong sinh hoạt và sản xuất.

Lễ trao Giải thưởng Công nghệ xuất sắc sẽ diễn ra từ 16h, quy tụ các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng yêu công nghệ. Các hạng mục giải thưởng gồm Sản phẩm tôi yêu, Thương hiệu gia dụng, Ứng dụng, Thiết bị và Thương hiệu Công nghệ.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Xen giữa phần trao giải các hạng mục là chương trình bốc thăm trúng thưởng và màn trình diễn của ca sĩ khách mời.

Trong khi đó, khu vực triển lãm sản phẩm công nghệ mở cửa từ 9h ngày mai, kéo dài đến 18h30. Với chủ đề "Tech Up - Life Up", chương trình quy tụ gian hàng của Amway, Toshiba, Imou, Robotics, Ecovacs, Hòa Phát, FPT Online, Schneider Electric. Khách tham dự và người yêu công nghệ có cơ hội trải nghiệm sản phẩm mới, tham gia minigame và nhận quà tặng.

Gian hàng Toshiba tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi với phần quà là túi cói thân thiện môi trường. Hãng cũng trưng bày bộ sưu tập sản phẩm phong cách Japandi Style để khách tham quan trải nghiệm. Tại gian hàng Amway, người dùng có thể dùng thử các dòng sản phẩm công nghệ chăm sóc sức khỏe như máy lọc nước gia đình... Hãng cũng tổ chức mini game tương tác, check-in với các phần quà là bộ sticker Amway, bình lắc của Nutilite.

Thái Anh