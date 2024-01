Ngày mai diễn ra chung kết Data For Life

Hà NộiTop 10 đội thi sẽ tranh giải nhất, nhì, ba tại vòng chung kết Data For Life diễn ra 9h ngày 4/1 ở Đài truyền hình Việt Nam.

Tại vòng chung kết, top 10 sẽ nhận giấy chứng nhận từ ban tổ chức. Đội thi cử một thành viên trong nhóm thuyết trình, hoặc có thể sử dụng bình luận viên chuyên môn cao để tham gia chia sẻ cùng nếu cần. Mỗi đội sẽ có 10 phút trình bày, hội đồng ban giám khảo sẽ hỏi đáp tối đa 10 phút.

Thang điểm chấm thi 100, trong đó 5 đội có lượng bình chọn trực tuyến cao nhất được cộng tối đa 10 điểm. Ba tiêu chí chấm điểm gồm kỹ thuật, khả năng thuyết trình và khả năng ứng dụng của ý tưởng, giải pháp.

Các thành viên ban giám khảo chấm thi vòng sơ loại. Ảnh: Nguyễn Phượng

Đại diện ban tổ chức mong muốn các đội thi mang đến ý tưởng sáng tạo, khai thác dữ liệu hiệu quả để hình thành các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thiết thực phục vụ 3 trụ cột, gồm: Chính phủ số với các giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả; Xã hội số với các giải pháp thúc đẩy các dịch vụ an sinh xã hội; Kinh tế số với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.

"Việc tìm ra các ý tưởng, sản phẩm từ chương trình này sẽ giúp ươm tạo thành các sản phẩm hoàn thiện, hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (startup, spinoff)", vị đại diện nhấn mạnh, từ đó hình thành hệ sinh thái thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, chia sẻ ý tưởng và giải pháp khai thác dữ liệu thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Hôm nay, ngày 3/1, 10 đội thi đã tập trung tại Đại học Bách Khoa, Hà Nội và có thời gian 24 tiếng liên tục để hoàn thiện sản phẩm dự thi, cũng như chuẩn bị demo và bài trình bày sản phẩm.

"Phản hồi của ban giám khảo và cố vấn đã giúp chúng tôi có những điều chỉnh kịp thời, giúp cho giải pháp không chỉ khả thi mà còn hiệu quả hơn", đại diện đội 95LAB cho hay.

"Giải pháp của đội có chút thay đổi so với ban đầu về thuật toán để mang đến chất lượng đầu ra tốt hơn", đại diện đội DoubleMQV chia sẻ thêm.

Hệ thống ITMS giám sát giao thông thông minh tại ngã tư của đội DoubleMQV. Ảnh: DoubleMQV

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2023) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức từ 7/8, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và Báo VnExpress.

Cuộc thi với mục tiêu thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuộc thi phát động từ 26/10, trải qua ba vòng, gồm sơ loại (41 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Tổng giải thưởng dự kiến là 370 triệu đồng, trong đó giải Nhất và giải Nhì lần lượt là 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Thế Đan