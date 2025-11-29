Ngày mai diễn ra bán kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Bốn trận bán kết nam - nữ Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja sẽ thi đấu ngày 30/11 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên VnExpress.

Tám đội THPT góp mặt ở vòng bán kết gồm Cầu Giấy, Việt Đức, Nguyễn Tất Thành và Vinschool The Harmony ở nội dung nam; Vinschool The Harmony, Vinschool Smart City, Phan Đình Phùng và Việt Đức ở nội dung nữ.

VĐV THPT Việt Đức (áo vàng) thực hiện pha tấn công rổ trong một trận vòng bảng. Ảnh: VYB

Các trận bắt đầu từ 8h đến 16h30 ngày 30/11 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng. Trận mở màn là bán kết nữ giữa Vinschool The Harmony và Vinschool Smart City lúc 8h. Hai giờ sau, Phan Đình Phùng gặp Việt Đức ở trận bán kết nữ còn lại.

Buổi chiều, nội dung nam khởi tranh với cặp Việt Đức - Cầu Giấy từ 12h30 đến 14h30, trước khi Vinschool The Harmony đối đầu Nguyễn Tất Thành lúc 14h30.

Các trận bán kết thi đấu theo thể thức bóng rổ 5x5 tiêu chuẩn FIBA 2020, gồm bốn hiệp, mỗi hiệp 8 phút dừng giờ. Nếu hòa sau bốn hiệp, hai đội thi đấu hiệp phụ 5 phút. Toàn bộ trận đấu được giám sát chuyên môn bởi Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

Lịch thi đấu vòng bán kết nam nữ diễn ra ngày mai. Ảnh: VYB

Ban tổ chức bố trí lịch thi đấu theo cụm nhằm tạo điều kiện cho đội khởi động và làm quen sân, đồng thời đảm bảo công tác trọng tài và hậu cần. Khán giả được vào cửa tự do để cổ vũ trực tiếp.

Bốn đội thắng sẽ vào chung kết ngày 7/12, với trận nữ diễn ra lúc 13h và trận nam lúc 15h.

Tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng, chia đều cho hai nội dung. Đội vô địch nhận 15 triệu đồng, á quân 10 triệu, đội hạng ba 7 triệu, còn cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận 5 triệu đồng cùng cúp, cờ, huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja do VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức, với sự đồng hành của thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja và giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Sự kiện nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếptoàn bộ các trận đấu trên fanpage và website chính thức của giải.

Hải Long