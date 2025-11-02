Rượt đuổi tỷ số ở ngày hai Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025

THPT Alpha và Vinschool The Harmony lần lượt hạ FPT Tây Hà Nội và Ngôi Sao Hoàng Mai ở vòng bảng Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Ngày 2/11, không khí tại nhà thi đấu Warzone Pick & Hoops (Hà Nội) trở nên sôi động khi bốn đội tân binh bảng nam - THPT Alpha, FPT Tây Hà Nội, Vinschool The Harmony và Ngôi Sao Hoàng Mai - đối đầu nhau ở lượt đầu vòng bảng Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja. Cả hai cặp đấu đều diễn ra kịch tính, với những pha rượt đuổi tỷ số liên tục và thế trận giằng co đến tận cuối trận.

Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa THPT Ngôi Sao Hoàng Mai (áo xanh) và THPT Vinschool The Harmony. Ảnh: VYB

Ở trận đầu tiên, THPT Alpha nhập cuộc tự tin và kiểm soát thế trận bằng lối chơi kỷ luật. Họ phòng thủ kín kẽ, tận dụng phản công nhanh để dẫn 6-3 sau hiệp một. Sang hiệp hai, FPT Tây Hà Nội vùng lên mạnh mẽ khi Lê Hoàng Khôi (số 5) ghi liền hai pha 2 điểm cùng một cú ném 3 điểm, giúp đội san bằng cách biệt.

Tuy nhiên, Alpha siết chặt phòng ngự trong nửa sau trận đấu. Họ chờ đợi đối thủ mắc sai lầm và tận dụng hiệu quả bóng hai để vươn lên, khép lại trận đấu với chiến thắng 38-24.

"Đội đã chơi tập trung hơn và hỗ trợ tinh thần cho nhau trong hai hiệp cuối. Lần đầu thi đấu ở giải lớn, sự cổ vũ từ bạn bè và phụ huynh đã tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi", đội trưởng Phạm Gia Anh Vũ (THPT Alpha) chia sẻ.

Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 ngày 2 Không khí trận THPT Alpha (áo tím) gặp FPT Tây Hà Nội. Video: Hải Long

Trận thứ hai giữa Vinschool The Harmony và Ngôi Sao Hoàng Mai diễn ra ngay sau đó cũng không kém phần gay cấn. Ngôi Sao Hoàng Mai khởi đầu ấn tượng, dẫn 10-5 sau hiệp đầu, nhờ phong độ cao của Dương Cao Quang Minh (số 1) và Bùi Gia Anh (số 10). Toàn bộ 5 điểm của The Harmony ở hiệp này đến từ Đỗ Thế Bình (số 9).

Bước sang hai hiệp giữa, The Harmony điều chỉnh chiến thuật, phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Họ dường như tìm ra cách khắc chế lối chơi của đối thủ nên chỉ để thua hai điểm, lần lượt thắng với tỷ số 5-1 và 5-3 để bước vào hiệp quyết định với cách biệt chỉ một điểm.

Tiếp đà hưng phấn, The Harmony tiếp tục áp đảo ở hiệp cuối và chiến thắng với tỷ số chung cuộc 26-21 để dẫn đầu bảng D.

Phụ huynh cổ vũ cho con, em thi đấu từ khán đài. Ảnh: VYB

Trận đấu còn lại của ngày 1/11 là màn so tài giữa hai đội nữ Vinschool Smart City và Chuyên Hà Nội Amsterdam. Với kinh nghiệm tham dự VYB 2024 - Cup Ziaja và Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025 hồi tháng 5 tại TP HCM, Vinschool Smart City dễ dàng vượt qua đối thủ tân binh.

Họ thắng với tỷ số cách biệt 19-4. Trong đó, đội trưởng Phạm Thị Ngọc Mai được chọn là MVP của trận đấu khi ghi 8 điểm.

"Kinh nghiệm tham gia mùa trước giúp chúng tôi tự tin hơn. VYB là sân chơi công bằng để học sinh thể hiện năng lực và nỗ lực của mình", Phạm Hà Vi, hậu vệ dẫn bóng của Vinschool Smart City, nói.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức. Thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đồng hành và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam giám sát chuyên môn. Sự kiện thuộc đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Hải Long