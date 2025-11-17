Nhiều kịch tính ở ngày cuối vòng bảng Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress

Với bốn trận quyết định vé đi tiếp, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja chứng kiến những màn so kè điểm số trong ngày thi đấu 16/11.

Ở bảng C giải nam, THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình vượt qua Dewey Tây Hồ Tây 35-31 trong trận "sinh tử". Ba hiệp đầu chứng kiến thế trận cân bằng, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Sang hiệp cuối, Nguyễn Trãi có chuỗi điểm quan trọng nhờ những pha đoạt bóng rồi chuyển hóa thành phản công nhanh.

MVP trận đấu Nguyễn Phúc Khôi Nguyên giữ phong độ ổn định ở các cú ném, tạo ra sự khác biệt của trận đấu. Trước trận này, hai đội đều đánh bại THPT Phạm Hồng Thái để bỏ túi hai điểm, nên chiến thắng này giúp Nguyễn Trãi - Ba Đình giành vé vào tứ kết.

Nguyễn Trãi - Ba Đình (áo xanh) thắng sát nút THPT Dewey Tây Hồ Tây. Ảnh: VYB

Một trận đấu khác giữa hai đội nam cũng kịch tính không kém là màn so tài giữa THPT Lý Thái Tổ và Kim Liên. Đây là trận quyết định vé đi tiếp của bảng G, do hai đội đều thắng Tây Hồ trước đó. Cú clutch ghi điểm ở hiệp cuối giúp Lý Thái Tổ vượt lên và chiến thắng với khoảng cách chỉ hai điểm: 28-26.

Ở giải nữ, trận đấu giữa THPT Việt Đức và THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình có tính chất phân định tương tự khi đội thắng sẽ đứng đầu bảng. Với lối chơi chặt chẽ, Việt Đức đã mắc ít sai lầm hơn ở những thời điểm quan trọng.

Lối chơi chậm, kỷ luật và phòng ngự theo khu vực của họ phát huy tác dụng. Nguyễn Vũ Minh Hà là ngôi sao trong những pha tấn công khi ghi 11 điểm, giúp Việt Đức thắng chung cuộc 25-20. Cá nhân Hà lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu MVP.

Một trận đấu quyết định vé đi tiếp khác là màn so tài giữa THPT Cầu Giấy và THPT Hà Nội Academy ở bảng H giải nam. Tuy nhiên, trận đấu này diễn ra một chiều. Sau những phút nhập cuộc khả quan, Hà Nội Academy bất ngờ hụt hơi và để đối thủ liên tục ghi điểm.

Chiến thuật chủ động dâng cao đội hình, buộc đối thủ phải ném từ xa, của Cầu Giấy phát huy tác dụng. Họ tận dụng tốt khả năng rebound và liên tục ghi điểm trong nửa sau trận. Ở hiệp ba, Hà Nội Academy gần như không thể tiếp cận rổ. Cầu Giấy thắng 27-9, giữ ngôi đầu và vào tứ kết.

Nguyễn Vũ Minh Hà - ngôi sao của THPT Việt Đức. Ảnh: VYB

Các trận còn lại mang tính thủ tục do cục diện đã sớm an bài. Đội nam Vinschool Times City thắng Phan Đình Phùng 25-23; Chuyên Đại học Sư phạm vượt qua Phan Huy Chú 27-20. Dù không ảnh hưởng thứ hạng, chất lượng chuyên môn vẫn được duy trì khi các đội cống hiến cho khán giả những màn giằng co điểm số.

Chuyên ĐHSP và Phan Huy Chú chơi hết mình dù đã bị loại. Ảnh: VYB

Kết thúc ngày thi đấu, cục diện vòng knock-out hai giải nam và nữ được xác định. Theo đó, các cặp tứ kết nam, diễn ra ngày 23/11, gồm: Nguyễn Tất Thành (nhất bảng A) gặp Lý Thái Tổ (nhất bảng B); Alpha (nhất bảng C) đối đầu Vinschool The Harmony (nhất bảng D); Việt Đức (nhất bảng E) chạm trán Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhất bảng F); và Nguyễn Trãi Ba Đình (nhất bảng G) gặp Hà Nội Academy (nhất bảng H).

Ở giải nữ, hai cặp đấu bán kết ngày 30/11 sẽ là Vinschool Harmony gặp Vinsmart City và Phan Đình Phùng đối đầu Việt Đức.

Từ vòng tứ kết, ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ trận đấu trên fanpage và website chính thức của giải.

Lan Anh