'Ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu nhân sự Đại hội 14'

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng dồn trọng tâm cho công tác tham mưu nhân sự Đại hội Đảng 14 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 8/12, phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 là trọng tâm xuyên suốt của toàn ngành trong thời gian tới. Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện và triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải được rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm hoạt động thông suốt. Việc phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng phải thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ theo nguyên tắc dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, bảo đảm "có vào có ra", "có lên có xuống". Chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được thực hiện thực chất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu sáng 8/12. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước, cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở. Những cán bộ uy tín thấp, năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm phải kịp thời thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết năm 2025 và nhiệm kỳ vừa qua, toàn ngành đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công.

Công tác nhân sự Đại hội 14 được tham mưu thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, tạo được sự đồng thuận cao. Lần đầu tiên, cả nước hoàn thành việc bố trí toàn bộ bí thư, chủ tịch tỉnh, thành phố không phải là người địa phương.

Vũ Tuân