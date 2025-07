Ngành chế biến, chế tạo dẫn đầu hút vốn FDI

6 tháng đầu năm, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào ngành chế biến, chế tạo đạt gần 12 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), lĩnh vực này tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong thu hút FDI, chiếm tỷ trọng lớn nhất về cả số dự án mới (38,2%) lẫn lượt điều chỉnh vốn (56,5%).

Trung Quốc hiện dẫn đầu về số dự án FDI mới trong ngành chế biến, chế tạo, chiếm 30,1%, cho thấy xu hướng doanh nghiệp nước này chuyển dịch sản xuất để tận dụng lợi thế từ mạng lưới thương mại trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Sản xuất xe máy điện tại nhà máy Vĩnh Phúc. Ảnh: Đức Huy

Bên cạnh dòng vốn tăng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo trong 6 tháng đầu năm cũng tăng 11,1% so với cùng kỳ 2024, cao hơn mức tăng 9,2% của toàn ngành công nghiệp. Tổng mức tiêu thụ hàng hóa tăng 9,8%, dù thấp hơn mức 10,8% cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn duy trì tích cực.

Tuy nhiên, chỉ số tồn kho cũng có xu hướng tăng. Tính đến cuối tháng 6, tồn kho ngành chế biến, chế tạo tăng 6,7% so với tháng trước và 12% so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ tồn kho bình quân tới 85,7%, cao hơn đáng kể so với mức 76,9% của năm ngoái.

Dù tồn kho cao, phần lớn doanh nghiệp vẫn giữ kỳ vọng tích cực. Theo khảo sát của Cục Thống kê, 80,8% doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá hoạt động quý III sẽ tốt hơn hoặc ổn định so với quý II. Trong đó, nhóm doanh nghiệp FDI lạc quan nhất với tỷ lệ 81%, tiếp theo là khu vực ngoài nhà nước (80,7%) và Nhà nước (79,8%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm tăng 9,2% so với cùng kỳ 2024, trong đó riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 11,1%. Ảnh: Cục Thống kê

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam (gồm đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần) đạt hơn 21,5 tỷ USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng vốn đăng ký cấp mới, có 1.988 dự án đầu tư với gần 9,3 tỷ USD, giảm gần 10% lượng vốn so cùng kỳ.

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, mức tăng trưởng đồng đều cả về quy mô vốn lẫn số lượng dự án cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh Việt Nam. Dòng vốn FDI, xu hướng mở rộng sản xuất và sự kỳ vọng của doanh nghiệp được xem là nền tảng để ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt thu hút đầu tư trong nửa cuối năm 2025.

Hải Long