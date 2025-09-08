Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp

Chỉ số công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%, tiếp tục là động lực chính, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8.

Số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6/9. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tiếp sau là các ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,4%. Ngành khai khoáng đạt mức tăng 9,1%, thể hiện sự hồi phục trong sản xuất nguyên liệu thô.

Tính chung 8 tháng năm 2025, IIP ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,4%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 8 tháng đầu năm tăng 8,5% so với cùng kỳ 2024, trong đó riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 10%. Nguồn: Cục Thống kê

Số liệu cũng cho thấy, tăng trưởng IIP tháng 8 diễn ra đồng đều trên hầu hết địa phương công nghiệp trọng điểm. Trong đó, Vĩnh Long lần đầu dẫn đầu với mức tăng 10,1%; Hải Phòng tăng 7,8%; TP HCM tăng 5,4%. Trong khi nhiều trung tâm công nghiệp lớn khác như Đà Nẵng, Bắc Ninh lại giảm lần lượt 1,7% và 1,2%.

Ngoài IIP, các chỉ số khác cũng cho thấy nền kinh tế duy trì đà phục hồi. Xuất khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 14,5% so với cùng kỳ, đạt 43,39 tỷ USD, trong đó khu vực FDI chiếm gần 75% tổng kim ngạch. Tiêu dùng nội địa cũng tăng 10,6%, phản ánh sức mua tăng trong dân cư.

Với đà tăng IIP hiện tại, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang hy vọng vào quý IV/2025 với mùa mua sắm cuối năm và nhu cầu xuất khẩu cao, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước.

Cũng theo Cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tính đến ngày 1/8 tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng thời điểm năm trước.

Công nhân làm việc tại nhà máy gạch của Đồng Tâm tại Long An, tháng 3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Bên cạnh sản xuất công nghiệp, dấu hiệu tích cực còn đến từ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 8 tháng đầu năm tăng vọt cả về số lượng lẫn vốn đăng ký. Cả nước có 128.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với vốn đăng ký đạt 1,25 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 15,7% và 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 81.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp lập mới và quay lại hoạt động lên 209.000, tăng 24,5% so với cùng kỳ, là mức tăng mạnh nhất trong ba năm trở lại đây. Tính bình quân, mỗi tháng có 26.200 doanh nghiệp lập mới và quay trở lại hoạt động.

Thái Anh