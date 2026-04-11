Nga - Ukraine tập kích nhau trước giờ ngừng bắn

Quân đội Nga, Ukraine phóng nhiều đợt drone nhằm vào nhau, vài tiếng trước khi lệnh ngừng bắn 32 giờ nhân dịp lễ Phục sinh có hiệu lực.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng ít nhất 160 drone vào nước này từ đêm 10/4 sang rạng sáng hôm nay, khiến 4 người thiệt mạng tại các khu vực miền đông và miền nam.

Tỉnh Odessa là một trong những nơi thiệt hại nặng, với hai người thiệt mạng, hạ tầng dân sự bị hư hại do trúng drone Nga.

Trong khi đó, giới chức Nga thông báo lực lượng Ukraine đã tập kích drone vào vùng Krasnodar, gây cháy một kho dầu, làm hư hại nhiều khu chung cư.

Một khu nhà bị hư hại do drone tập kích ở Odessa, miền nam Ukraine, ngày 11/4. Ảnh: AFP

Tại phần lãnh thổ thuộc tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát, giới chức cho biết 2 người thiệt mạng do drone Ukraine tập kích.

Đợt tập kích drone giữa hai bên nhằm vào nhau diễn ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh có hiệu lực.

Điện Kremlin trước đó thông báo Tổng thống Putin phê duyệt lệnh ngừng bắn từ 16h ngày 11/4 (20h giờ Hà Nội) đến hết ngày 12/4, kéo dài tổng cộng 32 giờ, nhân dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev nhiều lần khẳng định sẵn sàng ngừng bắn dịp này.

Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi về khả năng hai bên duy trì lệnh ngừng bắn. Nga và Ukraine từng đạt được các lệnh ngừng bắn có thời hạn ngắn và mang tính hạn chế, song đều nhanh chóng cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.

Khu vực Nga kiểm soát. Đồ họa: RYV

Lệnh ngừng bắn được công bố khi quân đội Ukraine gần đây đẩy lùi lực lượng Nga ở mặt trận đông nam, trong khi tốc độ tiến quân của Moskva chậm lại kể từ cuối năm 2025, theo thống kê Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ.

Ngoài các cuộc phản công của Ukraine, một nguyên nhân khác khiến đà tiến của Nga chậm lại là do bị chặn truy cập vào hệ thống Internet vệ tinh Starlink, cũng như Moskva cấm mạng xã hội Telegram, theo giới quan sát. Đây là những công cụ thường xuyên được binh sĩ Nga sử dụng cho mục đích liên lạc, đặc biệt là phối hợp tấn công bằng drone.

Dù vậy, ISW nhận định Ukraine đang gặp bất lợi tại mặt trận Donetsk, cụ thể là khu vực gần hai thành phố chiến lược Kramatorsk và Sloviansk. Việc Ukraine rút quân khỏi hai đô thị này là một trong những điều kiện mà Nga đưa ra để đạt thỏa thuận hòa bình, trong khi Tổng thống Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng đất và nỗ lực đàm phán đang rơi vào thế bế tắc.

Theo AFP, Nga hiện kiểm soát khu vực tương đương hơn 19% diện tích Ukraine trước năm 2014.

Đức Trung (Theo AFP, AP, Reuters)