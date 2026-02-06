Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên kể từ tháng 10/2025, sau khi đạt thỏa thuận trong cuộc đàm phán ba bên ở UAE.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 5/2 cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi 314 tù nhân, trong khuôn khổ ngày làm việc thứ hai của cuộc đàm phán ba bên tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó thông báo 157 công dân Ukraine, gồm cả quân nhân và dân thường, đã được trả tự do. Phần lớn trong số này bị bắt giữ kể từ năm 2022.

Nga, Ukraine lần đầu trao đổi tù nhân sau nhiều tháng Tù nhân Ukraine được trả tự do hôm 5/2. Video: X/ZelenskyyUa

Ủy viên Quốc hội Ukraine về nhân quyền Dmytro Lubinets khẳng định 7 dân thường được thả trong đợt này là "những người bị Nga kết tội trái phép". Kyrylo Budanov, cố vấn của Tổng thống Zelensky, thêm rằng trong nhóm được thả có 19 công dân Ukraine "bị tuyên án trái pháp luật, trong đó 15 người bị phạt tù chung thân".

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận đã trao trả 157 tù binh Ukraine để đổi lấy 157 quân nhân nước này, thêm rằng đây là cuộc trao đổi do Mỹ và UAE làm trung gian. Ngoài ra, ba công dân Nga bị lực lượng Ukraine bắt trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk cũng được trả tự do.

Đây là cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ tháng 10/2025. Kiev hồi tháng 1 cáo buộc Moskva đã đình chỉ hoạt động, vốn là một trong những lĩnh vực hợp tác trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên kể từ khi xung đột bùng phát.

Tù nhân Nga được trả tự do Tù binh Nga được trả tự do hôm 5/2. Video: Zvezda

Dù đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân, vòng đàm phán ba bên tại UAE đã kết thúc mà chưa có dấu hiệu tiến triển nào trong nỗ lực giải quyết khúc mắc chính là vấn đề lãnh thổ. Moskva muốn Kiev rút khỏi các khu vực còn kiểm soát ở vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, trong khi Ukraine muốn đóng băng tiền tuyến hiện tại và từ chối đơn phương rút quân.

"Việc này chắc chắn không dễ dàng, song Ukraine đã và sẽ tiếp tục duy trì lập trường mang tính xây dựng nhất có thể", ông Zelensky nói khi đề cập nỗ lực đàm phán.

Đặc phái viên Witkoff thừa nhận còn nhiều việc quan trọng cần phải làm. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cho biết các bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại trong những tuần tới.

Phạm Giang (Theo AFP)