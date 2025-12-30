Nga, Ukraine đấu khẩu về cáo buộc dinh thự ông Putin bị tập kích

Ukraine nói Nga không thể chứng minh dinh thự Tổng thống Putin bị tấn công vì điều đó "không hề xảy ra", Moskva gọi việc phủ nhận là "điên rồ".

"Đã gần một ngày trôi qua và Nga vẫn chưa đưa ra bằng chứng xác đáng nào cho cáo buộc Ukraine 'tấn công dinh thự của ông Putin'. Và họ sẽ không làm điều đó vì không có bằng chứng hay cuộc tập kích nào xảy ra cả", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X hôm 30/12.

Ông cho biết Ukraine cảm thấy thất vọng khi Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ấn Độ và Pakistan bày tỏ quan ngại về cuộc tấn công "chưa từng xảy ra".

"Nga có lịch sử lâu dài về việc đưa ra tuyên bố sai sự thật. Đó là chiến thuật đặc trưng của họ", Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng bác bỏ cáo buộc từ Nga rằng Kiev đã phóng 91 máy bay không người lái (UAV) vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod. Ông gọi đây là thông tin "dối trá" để tạo cớ cho các đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine.

Khi được phóng viên hỏi Nga có bằng chứng vật lý về cáo buộc trên hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30/12 cho biết phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ UAV và câu hỏi về mảnh vỡ nên được dành cho Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tại Warsaw, Ba Lan hôm 19/12. Ảnh: Reuters

Theo ông Peskov, truyền thông các nước phương Tây đang hùa theo lời phủ nhận của Ukraine.

"Chính ông Zelensky đang cố gắng phủ nhận, nhiều hãng truyền thông phương Tây đang hùa theo Kiev và bắt đầu lan truyền luận điệu rằng điều đó không hề xảy ra", phát ngôn viên Điện Kremlin nói. "Đó là khẳng định hoàn toàn điên rồ".

Ông Peskov từ chối tiết lộ ông Putin đang ở đâu vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, cho rằng thông tin này không nên được công khai khi xét đến các diễn biến gần đây. Quan chức Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tập kích nhằm mục đích phá hoại tiến trình đàm phán, thêm rằng lập trường đối thoại của Moskva sẽ trở nên cứng rắn hơn sau sự việc.

Ông cũng nhấn mạnh quân đội Nga biết phải đáp trả vào lúc nào và bằng cách nào. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 29/12 tuyên bố Moskva đã lựa chọn xong các mục tiêu để trả đũa.

Giới chuyên gia phương Tây bày tỏ hoài nghi về cáo buộc từ phía Nga. Grace Mappes, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ, cho hay thông thường khi Ukraine thực hiện một cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, sẽ có "thông tin từ người dân và chính quyền địa phương về UAV hoặc các mảnh vỡ" khi chúng bị bắn hạ trên không phận. Những mảnh vỡ này khi rơi xuống đất cũng thường gây ra các vụ nổ hoặc đám cháy lớn.

Nhưng trên mạng xã hội Nga ngày 29/12 không xuất hiện bất cứ video nào cho thấy các UAV bay trên bầu trời hay hệ thống phòng không kích hoạt, cũng như hình ảnh về những vụ hỏa hoạn, cột khói hoặc tiếng nổ lớn tại các vị trí được xác định cụ thể ở tỉnh Novgorod.

Giới quan sát cũng chỉ ra rằng Ukraine hoàn toàn không có lợi ích gì khi tiến hành cuộc tập kích như vậy, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin để tìm giải pháp cho chiến sự.

Phạm Giang (Theo Reuters, RIA Novosti)