Nga tán thành tuyên bố của ông Trump về Ukraine

Điện Kremlin nói những tuyên bố mới nhất của ông Trump về Ukraine, như Nga sẽ thắng và Kiev phải nhượng lãnh thổ, đều phù hợp quan điểm của Moskva.

"Các vấn đề về tư cách thành viên NATO, lãnh thổ đến việc Ukraine đang mất đất, đều phù hợp với quan điểm của chúng tôi", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho hay, đề cập những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan chiến sự Ukraine trong cuộc phỏng vấn trước đó với Politico.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 18/11. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 9/12, ông Trump có lời lẽ gay gắt với Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky. "Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng để Ukraine tổ chức bầu cử, họ đang lợi dụng chiến sự để không làm thế, như vậy là không dân chủ", ông nói.

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine lẽ ra phải diễn ra vào tháng 3/2024, song được hoãn lại vô thời hạn do nước này đang thiết quân luật vì chiến sự với Nga. Đề xuất 28 điểm của Mỹ về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine có yêu cầu Kiev phải tổ chức bầu cử.

Tổng thống Trump còn nói với Politico rằng Nga có ưu thế hơn trong đàm phán nhờ diện tích và quy mô dân số lớn, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ được gia nhập NATO. Ông cũng nhắc lại cáo buộc rằng ông Zelensky chưa đọc đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, rất khó đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự và "một trong những lý do là mức độ thù hận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky rất lớn".

Phát ngôn viên Peskov cho rằng những bình luận của Tổng thống Mỹ trong cuộc phỏng vấn này "rất quan trọng".

Đáp lại chỉ trích của ông Trump, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu an ninh được đảm bảo. Ông cho biết sẽ gửi bản phản hồi của Ukraine đối với đề xuất hòa bình của Mỹ vào ngày 10/12.

Đề cập việc Tổng thống Zelensky nêu khả năng tổ chức bầu cử, ông Peskov nói "chúng ta cứ chờ xem mọi việc diễn biến ra sao". Nga từ lâu cho rằng ông Zelensky không phải là tổng thống hợp pháp của Ukraine, do ông đã hết nhiệm kỳ từ tháng 3/2024.

Về tuyên bố của ông Zelensky rằng Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga muốn hướng tới hòa bình, không phải lệnh ngừng bắn. "Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là nền hòa bình bền vững, lâu dài và ổn định, đạt được thông qua việc ký các văn kiện liên quan", ông Peskov cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP, TASS)