Nga sẽ kiện nửa thế kỷ nếu EU tịch thu tài sản

Lãnh đạo ngân hàng hàng đầu của Nga tuyên bố Moskva sẽ trả đũa và kiện tụng 50 năm nếu EU tịch thu tài sản bị đóng băng của nước này.

Andrei Kostin, 69 tuổi, lãnh đạo ngân hàng lớn thứ hai của Nga là Vneshtorbank (VTB) với 61% cổ phần thuộc sở hữu nhà nước, tuyên bố Moskva sẽ đáp trả nếu Liên minh châu Âu (EU) tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để cho Ukraine vay.

Các lãnh đạo EU hồi tháng 10 đề nghị sử dụng 140 tỷ euro (162 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng tại công ty Euroclear, trụ sở ở Bỉ, làm khoản vay để Ukraine phục vụ nhu cầu quốc phòng và chi trả ngân sách. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối của Bỉ, nước lo ngại về biện pháp trả đũa của Nga.

Andrei Kostin, CEO ngân hàng VTB, trả lời phỏng vấn trong văn phòng tại Moskva ngày 27/11. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi vẫn có thể xoay xở được ngay cả khi không có số tiền đó. Vấn đề duy nhất là số tiền này có thể bị sử dụng cho chiến tranh chứ không phải hòa bình", ông Kostin phát biểu trước chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào ngày 2/12.

Ông chỉ trích EU "kích động chiến tranh không chỉ bằng bàn tay mà còn bằng tiền bạc của người khác" và nhấn mạnh hành động này "không có bất cứ cơ sở pháp lý nào".

Lãnh đạo VTB tuyên bố Nga sẽ đáp trả bằng việc tịch thu tài sản của các nhà đầu tư châu Âu tại Nga, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành "kiện tụng trong 50 năm" ngay cả khi hòa bình đã thiết lập ở Ukraine.

Ông cho hay Nga sẽ kiện EU, Bỉ và Euroclear lên tòa án Nga và quốc tế, đồng thời đề xuất khởi kiện lên tòa án của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, ông tỏ ra cởi mở hơn khi nhắc đến ý tưởng chia nhỏ tài sản của Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Theo kế hoạch hòa bình ban đầu do Mỹ hậu thuẫn, 100 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được đầu tư vào công cuộc tái thiết Ukraine, phần còn lại đầu tư vào quỹ chung Mỹ - Nga.

"Nếu Nga đồng ý và sẵn sàng, thì mọi việc đều có thể. Đó là vấn đề thỏa thuận", ông Kostin nói.

Ông cho rằng chuyến thăm Moskva của ông Witkoff rất quan trọng và Nga sẵn sàng nhượng bộ trong đàm phán, nhưng các bên cần nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận.

"Sớm hay muộn, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Thực tế cho thấy cần phải tìm kiếm sự thỏa hiệp. Nga cũng sẵn sàng thỏa hiệp bởi không thể đàm phán một chiều", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)