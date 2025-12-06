Nga sẽ đánh tiếp nếu Ukraine từ chối thỏa thuận hòa bình

Điện Kremlin cảnh báo Nga sẽ tiếp tục chiến dịch ở Ukraine, nếu khả năng đạt được mục tiêu bằng biện pháp hòa bình trở nên bất khả thi.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục. Lực lượng Nga đang có động lực tích cực trên chiến trường", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/12 tuyên bố, khi được hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kiev từ chối các điều khoản Moskva đưa ra để đạt thỏa thuận hòa bình.

Tuyên bố của ông Peskvo cho thấy Nga sẽ tăng cường đà tiến công ở Ukraine nếu nỗ lực đàm phán hiện nay thất bại. Lực lượng Nga thời gian qua đã gia tăng sức ép đáng kể trên chiến trường và liên tiếp kiểm soát nhiều thành trì chiến lược ở miền đông Ukraine.

Ông Peskov cho biết lập trường của Moskva luôn rõ ràng và không thay đổi kể từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga - Mỹ ở Alaska hồi tháng 8. Tuy nhiên, ông thêm rằng Nga sẵn sàng linh hoạt tìm kiếm giải pháp, vẫn đón nhận các cuộc đàm phán và muốn tiếp tục đối thoại. Theo ông, Moskva đã nghiêm túc làm việc dựa trên dự thảo kế hoạch hòa bình do đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị.

Nga nhiều lần tuyên bố lập trường của nước này là không từ bỏ những vùng lãnh thổ đã sáp nhập, phản đối Ukraine gia nhập NATO, nhấn mạnh Kiev cần duy trì vị thế "trung lập, phi hạt nhân và không liên kết".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Mỹ cuối tháng 11 thông báo đã xây dựng kế hoạch hòa bình để chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, và đang tìm cách thuyết phục hai bên chấp thuận. Đề xuất ban đầu vấp phải sự phản đối từ Ukraine và châu Âu vì được cho là mang lại quá nhiều lợi ích cho Nga, như yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Các quan chức Mỹ và Ukraine sau đó đàm phán để điều chỉnh dự thảo, song nội dung chưa được công bố. Ông Trump đã cử con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff tới Moskva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/12, với hy vọng đạt được nhất trí về chủ quyền của Ukraine, lãnh thổ, hợp tác kinh tế và các vấn đề an ninh châu Âu, nhưng không tạo được đột phá nào.

Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ngày 5/12 cho biết ông chủ Điện Kremlin và Witkoff đã có sự thấu hiểu, giúp cuộc trao đổi của họ trở nên "thực sự thân thiện", thêm rằng Kushner tham gia nỗ lực "rất đúng thời điểm".

Giới chức Mỹ cho biết ông Witkoff và Kushner đã gặp các đại diện đàm phán của Ukraine, gồm Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng Andriy Hnatov, tại bang Florida ngày 4-5/12. Hai bên đã "thảo luận mang tính xây dựng hướng đến một lộ trình hòa bình công bằng và bền vững ở Ukraine".

"Hai bên nhất trí bước tiến thực sự với bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều phụ thuộc vào việc Nga thể hiện cam kết nghiêm túc với hòa bình lâu dài", ông Witkoff viết trên X, thêm rằng Washington và Kiev sẽ tiếp tục trao đổi trong ngày 6/12.

Như Tâm (Theo TASS, AFP, Reuters)