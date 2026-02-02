Nga sắp đàm phán ba bên với Mỹ, Ukraine tại UAE

Điện Kremlin cho biết sẽ tiến hành vòng đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi tuần này, sau khi kế hoạch bị hoãn cuối tuần trước.

"Chúng tôi xác nhận rằng vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 4-5/2", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm nay, đề cập tới thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ông Peskov giải thích kế hoạch đàm phán ban đầu là vào ngày 1/2, nhưng sau đó "phải điều chỉnh để phù hợp với lịch trình của ba bên".

Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay giải quyết xung đột Ukraine là quá trình phức tạp, trong đó các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề nhưng vẫn còn những điểm bất đồng. Dù vậy, Moskva vẫn sẵn sàng đàm phàn và tiếp tục quá trình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng xác nhận vòng đàm phán mới sẽ diễn ra theo lịch trình trên.

Sự kiện diễn ra chưa đầy hai tuần trước dịp tròn 4 năm Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Cuộc đàm phán ba bên dự kiến tập trung vào vấn đề lãnh thổ, điểm bất đồng lớn nhất hiện nay giữa Moskva và Kiev.

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên từ đầu xung đột giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại UAE cuối tháng trước đã kết thúc mà không có thỏa thuận, dù ông Zelensky cho biết mọi thứ diễn ra "mang tính xây dựng". Các bên được cho là đã thảo luận về những vấn đề còn tồn đọng trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump và các cộng sự đã nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine, một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, nỗ lực cho đến nay chưa mang lại bước đột phá như kỳ vọng.

Thanh Tâm (Theo RIA Novosti, AFP)