Nga sẵn sàng ngừng không kích vào ngày Ukraine tổ chức bầu cử

Quan chức Nga cho biết nếu Kiev quyết định tổ chức bầu cử, Moskva sẵn sàng đảm bảo không tiến hành tập kích trong ngày bỏ phiếu ở Ukraine.

"Các tuyên bố trước đây của Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, thực tế chưa có kế hoạch cụ thể nào nhằm tổ chức bỏ phiếu ở Ukraine", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết hôm 15/2.

Tổng thống Putin trước đó tuyên bố Nga sẵn sàng xem xét ngừng không kích sâu vào lãnh thổ Ukraine trong ngày bỏ phiếu, nếu nước này tổ chức bầu cử. Ông Putin cũng nhấn mạnh 5-10 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga cần được trao quyền tham gia bầu cử.

Thứ trưởng Galuzin cũng nhắc lại những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga trong các cuộc bầu cử.

"Tôi muốn lưu ý đến kinh nghiệm của chúng tôi. Tháng 3/2024, Nga tổ chức bầu cử tổng thống và các điểm bỏ phiếu vẫn mở ở khu vực gần tiền tuyến, ngay cả khi chiến dịch quân sự đang diễn ra. Kiev tìm mọi cách để phá hoại tiến trình bầu cử, không ngần ngại sử dụng những biện pháp mang tính khủng bố và phá hoại. Tuy nhiên, họ đã không đạt được mục tiêu", ông cho hay.

Thứ trưởng Galuzin tại một cuộc họp báo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Ông nhấn mạnh Moskva "không hành xử theo cách của Kiev" và sẽ tạo điều kiện để người dân Ukraine thực thi đầy đủ các quyền bầu cử được hiến pháp bảo đảm, cũng như tự quyết định hướng phát triển tương lai của đất nước.

"Dĩ nhiên, điều kiện là chính quyền Ukraine quyết định thực hiện bước đi dân chủ này", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Galuzin.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024, song Ukraine chưa tổ chức bầu cử do đang duy trì trạng thái thiết quân luật kể từ khi xung đột bùng phát.

Điện Kremlin từ lâu đã tuyên bố ông Zelensky không còn là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine vì đã hết nhiệm kỳ, không đủ tư cách để đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin. Khi đề cập ông Zelensky, quan chức Nga không sử dụng tên hay chức danh, mà chỉ gọi ông là "nhân vật này" hay "người đàn ông này".

Tổng thống Zelensky từng nhiều lần khẳng định chỉ tổ chức bầu cử nếu chiến sự kết thúc. Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, ông cho biết sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 3 tháng nếu Mỹ và các đồng minh khác có thể đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu.

Huyền Lê (Theo TASS, Reuters)