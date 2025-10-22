Nga nói vẫn tiếp tục chuẩn bị cho thượng đỉnh với ông Trump

Điện Kremlin cho biết ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ chưa được ấn định và Moskva vẫn tiếp tục chuẩn bị, ngay cả khi ông Trump nói đây là "cuộc gặp lãng phí".

"Thời điểm cụ thể chưa được ấn định, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó và việc này cần thời gian", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, đề cập quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva hồi tháng 5. Ảnh: RIA Novosti

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp vẫn đang được tiếp tục. "Tôi không thấy có trở ngại nào đáng kể", ông Ryabkov nói với TASS. "Tôi phải thừa nhận đây là quá trình khó khăn, nhưng đó chính xác là công việc của ngoại giao".

Ông Trump tuần trước điện đàm với ông Putin, sau đó thông báo hai lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Budapest, Hungary "trong vòng hai tuần tới" nhằm hướng đến thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 21/10 lại thông báo ông Trump không có kế hoạch gặp ông Putin "trong tương lai gần". Ông Trump sau đó nói rằng không muốn có một "cuộc gặp lãng phí" với Tổng thống Nga.

"Rõ ràng là đang có rất nhiều đồn đoán, suy diễn liên quan toàn bộ quá trình. Phần lớn trong số đó hoàn toàn không đúng sự thật. Hiện chưa có thông tin mới nào cả", ông Peskov cho hay.

Khi được đề nghị bình luận về phát biểu của ông Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin nói: "Không ai muốn lãng phí thời gian, kể cả Tổng thống Trump lẫn Tổng thống Putin".

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)