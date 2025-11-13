Nga nói Ukraine 'sớm muộn cũng phải đàm phán'

Điện Kremlin cho rằng Ukraine sớm hay muộn cũng phải quay lại đàm phán, sau khi có thông tin Kiev chấm dứt đối thoại hòa bình với Moskva.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga vẫn sẵn sàng cho giải pháp chính trị, ngoại giao và mong muốn đạt được hòa bình ở Ukraine, nhưng cảnh báo rằng Moskva sẽ tiếp tục chiến đấu nếu không có cơ hội cho phương án này.

"Ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như an toàn cho các thế hệ tương lai và hoàn thành mục tiêu đặt ra trước mắt. Phía Ukraine nên hiểu rằng sớm muộn gì họ cũng phải đàm phán, nhưng sẽ ở vị thế tồi tệ hơn nhiều. Vị thế của chính quyền Ukraine đang ngày càng xấu đi", ông nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Kazan, Nga, hồi tháng 10/2024. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya tuyên bố Kiev đã đình chỉ mọi cuộc đàm phán hòa bình với Moskva do "không đạt được tiến bộ có ý nghĩa" sau những vòng đối thoại ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó chỉ trích Nga không thực sự muốn đạt được hòa bình. "Nga đã nói muốn kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk, rõ ràng Ukraine sẽ không chấp nhận điều đó. Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine nhằm làm suy yếu lưới điện và khiến đối phương rệu rã tinh thần, họ cũng đã đạt được một số thành quả ở Donetsk", ông cho hay.

Lực lượng Nga gần đây liên tục siết chặt vòng vây và từng bước giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk - Mirnograd, hai thành trì trọng yếu đối với Ukraine ở tỉnh Donetsk. Các đơn vị Nga cũng tiến quân ở tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, kiểm soát thêm nhiều khu dân cư và buộc quân đội Ukraine rút lui khỏi nhiều cứ điểm.

Nga và Ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm, với lần gần nhất diễn ra hôm 23/7, sau hơn ba năm không đối thoại trực tiếp. Tuy nhiên, hai bên mới chỉ đạt được thỏa thuận về các vấn đề nhân đạo như trao trả tù binh và thi thể quân nhân thiệt mạng, chưa tạo được đột phá nhằm hướng tới hòa bình.

Nga hiện kiểm soát 99% lãnh thổ tỉnh Lugansk, 60% diện tích Donetsk, 70% tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cùng một số khu vực tại tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy và Kharkov. Nếu tính cả bán đảo Crimea, Nga đang kiểm soát khu vực tương đương 19% diện tích Ukraine trước năm 2014.

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán kết thúc chiến sự, nhưng sẽ không chấp nhận từ bỏ những vùng lãnh thổ đã sáp nhập. Giới chức Nga cũng phản đối Ukraine gia nhập NATO, nhấn mạnh nước này cần duy trì vị thế "trung lập, phi hạt nhân và không liên kết".

Ukraine khẳng định Nga không có thẩm quyền quyết định liệu nước láng giềng có thể gia nhập NATO hay không, trong khi NATO nói rằng Moskva không có quyền phủ quyết tư cách thành viên của liên minh.

Huyền Lê (Theo RIA Novosti, Reuters)