Nga nói Ukraine cần rút khỏi Donbass để chấm dứt xung đột

Điện Kremlin nhắc lại yêu cầu lực lượng Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass để hai bên có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Lập trường rõ ràng của Nga là lực lượng Ukraine phải rời khỏi toàn bộ vùng Donbass. Họ phải rút khỏi đó. Đây là điều kiện rất quan trọng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm nay.

Bình luận của Moskva được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán ba bên giữa các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào hôm nay.

Cả Nga và Ukraine đều cho rằng số phận của vùng lãnh thổ miền đông Ukraine là một trong những vấn đề chính còn tồn đọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm.

"Donbass là vấn đề then chốt", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với phóng viên hôm nay. Ông thêm rằng các cuộc đàm phán có thể dẫn tới chấm dứt chiến sự và xem đây là "bước tiến", nhưng cũng cảnh báo mọi chuyện có thể diễn ra không như kỳ vọng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Cuộc đàm phán ba bên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine ở Davos và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff họp với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Phái đoàn Ukraine gồm tân Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrey Gnatov và nhà đàm phán David Arakhamia.

Phái đoàn Nga do Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự (GRU) Igor Kostyukov dẫn đầu. Ông cho biết toàn bộ phái đoàn Nga là quan chức quân sự nhưng không nêu danh sách cụ thể.

Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff là trưởng đoàn. Jared Kushner, con rể ông Trump, cũng dự kiến tham gia đàm phán.

Các khu vực Nga và Ukraine kiểm soát trên chiến trường. Đồ họa: ISW

Quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, trong đó có khoảng 90% vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk). Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố Nga dự định giành quyền kiểm soát hoàn toàn miền đông Ukraine bằng vũ lực nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Trong khi đó, Kiev tuyên bố sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình nếu không ngăn chặn được nguy cơ Nga phát động cuộc tấn công mới vào Ukraine.

Tổng thống Trump ngày 21/1 bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận. "Tôi tin rằng họ đã ở thời điểm có thể xích lại gần nhau và đạt được thỏa thuận. Và sẽ thật ngốc nghếch nếu họ không làm vậy", ông nói sau bài phát biểu tại Davos.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)