Nga nói tiềm lực chiến đấu của Ukraine 'giảm đáng kể'

Nga tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraine và tiềm lực chiến đấu của Kiev giảm đáng kể.

"Nhìn chung, các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu chiến dịch đã được hoàn tất", tướng Sergei Rudskoy, cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga, cho biết trong cuộc họp báo hôm 25/3. "Tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, cho phép chúng tôi tập trung nỗ lực để đạt mục tiêu chính là giải phóng Donbass".

Quan chức này lưu ý các lực lượng Ukraine đã chuẩn bị "khu vực phòng thủ kiên cố" ở vùng ly khai trong khoảng 8 năm. Quân đội Nga đang cô lập các ga đường sắt trọng điểm để cắt nguồn cung cấp quân sự như nhiên liệu và đạn, cũng như việc tăng lực lượng viện trợ, vốn gần như bị gián đoạn hoàn toàn.

"Công chúng và các chuyên gia đang tự hỏi chúng tôi làm gì trong các thành phố bị bao vây ở Ukraine. Những hành động này được thực hiện nhằm gây thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự, thiết bị, quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine, từ đó cho phép chúng tôi đánh bại lực lượng của họ và ngăn họ tăng quân đến Donbass", ông Rudskoy nói thêm.

Xe bọc thép của lực lượng ly khai thân Nga di chuyển gần Dokuchaievsk ở tỉnh Donetsk hôm 25/3. Ảnh: Reuters.

Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 và giao tranh đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đà tiến của quân đội Nga thuận lợi nhất ở vùng duyên hải phía nam Ukraine, khi kiểm soát được thành phố lớn Kherson và một số mục tiêu nhỏ hơn như Melitopol.

Tuy nhiên, tại những mục tiêu quan trọng còn lại như thành phố Kharkov, Mariupol và thủ đô Kiev, lực lượng Nga dường như đã bất ngờ trước sức kháng cự của quân đội Ukraine. Giới chức Kiev và phương Tây hôm 23/3 cho biết các đơn vị Nga đã bị đẩy lùi ở Kiev và phải chuyển sang thế phòng thủ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương trong chiến dịch ở Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 25/3 cho biết đối thoại với Nga gặp nhiều khó khăn do bất đồng trong các vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề tiếng Ukraine sẽ là ngôn ngữ quốc gia duy nhất tại Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh "phái đoàn Ukraine bày tỏ lập trường cứng rắn" và khẳng định Kiev sẽ không nhượng bộ, yêu cầu "ngừng bắn, đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine".

Liên Hợp Quốc ghi nhận 1.081 dân thường đã thiệt mạng và 1.707 người bị thương, cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn nhiều, sau một tháng Nga mở chiến dịch. Hơn 3,7 triệu người Ukraine phải di tản sang nước ngoài, một nửa số này đến Ba Lan, trong tổng số hơn 10 triệu người rời bỏ nhà cửa do chiến sự.

Cục diện chiến trường Ukraine sau một tháng giao tranh. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

Huyền Lê (Theo RT, CNN)