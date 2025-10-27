Nga nói 'sai lầm' khi cho rằng hội nghị thượng đỉnh với Mỹ bị hủy

Điện Kremlin khẳng định Nga và Mỹ vốn chưa thống nhất thời gian tiến hành hội nghị thượng đỉnh, nên nói rằng sự kiện này bị hủy là không đúng.

"Chúng ta hãy nhớ rằng chưa có sự thống nhất rõ ràng nào về ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Vì vậy, có lẽ sẽ là sai lầm nếu nói sự kiện này bị hủy. Không phải ai cũng muốn hội nghị này được tiến hành. Nga và Mỹ mới chỉ thống nhất rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước không nên bị trì hoãn quá lâu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 26/10.

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump không phải xuất hiện chỉ để gặp gỡ đơn thuần. "Họ không thể lãng phí thời gian và các lãnh đạo đều công khai nói rõ điều này. Đó là lý do họ giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Marco Rubio chuẩn bị các bước. Tiến trình này rất phức tạp", ông nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimtry Peskov tại Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP

Đề cập các lệnh trừng phạt của Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả đây là "bước đi không thân thiện", nhưng nhấn mạnh Nga vẫn tìm cách xây dựng quan hệ hữu nghị với tất cả quốc gia, trong đó có Mỹ.

"Bất chấp những khác biệt trong quan điểm mà Tổng thống Mỹ nêu ra, chúng tôi vẫn phải hướng tới lợi ích của chính mình. Những bước đi không thân thiện trong tuần qua đã gây tổn hại triển vọng hàn gắn quan hệ song phương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng tôi nên từ bỏ những mục tiêu này", ông nói.

Tổng thống Mỹ gần đây ngày càng tỏ ra thất vọng với người đồng cấp Nga khi nỗ lực hòa đàm về Ukraine bị đình trệ. Ông Trump tuần trước tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Hungary, với lý do không muốn một cuộc gặp "lãng phí".

Lãnh đạo Mỹ hôm 22/10 áp lệnh trừng phạt nhằm vào Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất tại Nga, động thái được đánh giá là bước chuyển lớn về chính sách của Washington liên quan xung đột Ukraine.

Tổng thống Trump ngày 25/10 cho biết sẽ không lên kế hoạch đàm phán với người đồng cấp Nga, trừ khi Moskva nghiêm túc về đạt thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. "Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với ông Putin, nhưng những gì đã diễn ra thực sự gây thất vọng. Tôi từng nghĩ thỏa thuận này sẽ được hoàn thành trước cả hòa bình ở Trung Đông", ông Trump cho hay.

Huyền Lê (Theo TASS, Reuters)