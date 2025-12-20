Nga nói 'phe chủ chiến' EU phải tự bỏ tiền cho Ukraine

Nga cho rằng những người ủng hộ Ukraine, do Chủ tịch Ủy ban châu Âu dẫn dắt, đã phải tự bỏ tiền "bồi thường" cho Kiev thay vì dùng tài sản của Moskva.

"Liên minh châu Âu (EU) thậm chí không nhận ra tình hình đối với họ đã trở nên kỳ lạ đến thế nào. Trước cuộc họp Hội đồng châu Âu, các lãnh đạo EU lớn tiếng kêu gọi cung cấp cho Ukraine 'khoản vay bồi thường' bằng tài sản Nga. Còn bây giờ, khoản vay đó lại được rút ra từ chính ngân sách của EU", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 19/12 cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại Moskva hồi tháng 1. Ảnh: AFP

Các lãnh đạo EU hôm 18/12 họp thượng đỉnh tại Brussel, Bỉ, nhằm gấp rút tìm kiếm sự đồng thuận cho kế hoạch sử dụng khoảng 200 tỷ euro (hơn 234 tỷ USD) tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng tại châu Âu để tạo khoản vay cho Kiev.

Tuy nhiên, EU không thể đi đến thống nhất sau khi Bỉ, nơi nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga, yêu cầu bảo đảm về chia sẻ trách nhiệm pháp lý giữa các thành viên trong trường hợp bị Nga kiện tụng. Các lãnh đạo EU sau đó phải chuyển sang phương án cấp 90 tỷ euro (hơn 105 tỷ USD) cho Kiev trong hai năm tới, trích từ ngân sách chung của EU thay vì tài sản bị đóng băng của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng "phe chủ chiến" của EU, do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dẫn dắt, nhận ra họ đã rơi vào tình thế phải tự bỏ tiền "bồi thường" cho Ukraine. Theo bà Zakharova, điều này là công bằng, vì Brussels là bên "ủng hộ mạnh mẽ nhất việc tiếp tục cuộc chiến".

"Người dân châu Âu sẽ tiếp tục chịu gánh nặng từ tham vọng chính trị của giới lãnh đạo các thể chế EU và quốc gia thành viên", bà cho hay.

Theo bà Zakharova, chỉ có Cộng hòa Czech, Hungary và Slovakia không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này, nhờ đó bảo vệ lợi ích của người dân nước mình. "Đối với các nước còn lại, đáp ứng cơn khát tài chính của Ukraine một lần nữa lấn át lợi ích của người dân những nước đó", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu thêm.

EU ước tính Ukraine cần thêm 135 tỷ euro (159 tỷ USD) để duy trì hoạt động trong hai năm tới, khi đất nước này đang phải đối mặt tình trạng cạn kiệt tài chính do chiến sự kéo dài. Theo quan chức ngoại giao EU, phương án sử dụng số tài sản bị phong tỏa của Nga vẫn sẽ tiếp tục được bàn thảo.

Các lãnh đạo EU chưa bình luận về tuyên bố của bà Zakharova. Nga trước đó tuyên bố sẽ "kiện tụng trong 50 năm" nếu tài sản bị đóng băng của họ được chuyển cho Ukraine.

Huyền Lê (Theo TASS, AFP)