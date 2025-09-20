Nga nói ông Trump thất vọng vì xung đột Ukraine là 'điều dễ hiểu'

Điện Kremlin cho rằng Tổng thống Trump rất chú tâm giải quyết xung đột Ukraine nên mới bày tỏ thất vọng vì chưa thể chấm dứt chiến sự.

"Chúng tôi tin rằng nước Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì ý chí chính trị, cũng như mong muốn tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho giải pháp về Ukraine. Vì vậy Tổng thống Trump có phần thiên về cảm xúc khi đề cập vấn đề này. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 19/9.

Ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao và "nỗ lực rất nhiều" để đạt mục tiêu đó. "Tuy nhiên, chính quyền Ukraine và các nước châu Âu đang làm mọi điều có thể nhằm duy trì con đường đối đầu, cản trở nỗ lực giải quyết xung đột một cách hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump trước đó nói rằng chưa thể chấm dứt xung đột Ukraine là "nỗi thất vọng lớn nhất" của ông. Lãnh đạo Mỹ từng cho rằng có thể dễ dàng giải quyết xung đột Ukraine nhờ mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Putin, nhưng thực tế không diễn ra như vậy. "Ông ấy thật sự làm tôi thất vọng", ông Trump cho hay.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Tổng thống Mỹ họp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8. Tuy nhiên, các động thái của ông tới nay vẫn chưa đạt kết quả cụ thể.

Dù bày tỏ thất vọng, ông Trump vẫn cho rằng Moskva và Kiev sẽ tìm được cách kết thúc xung đột, khẳng định "sẽ sớm có tin tốt". Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các nước châu Âu ngừng mua dầu của Nga, cho rằng giá dầu giảm sẽ khiến Nga phải từ bỏ chiến dịch ở Ukraine.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. "Hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả song phương và đa phương", ông nói.

Huyền Lê (Theo TASS, AFP)