Nga nói 'không còn hiểu lầm' với Mỹ về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết tất cả "hiểu lầm" với Mỹ về Ukraine đã được giải quyết sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Witkoff.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, đầu tháng này đã xác nhận "những hiểu biết chung" đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8.

"Giờ đây, trong các cuộc đàm phán với phía Mỹ về vấn đề Ukraine, cá nhân tôi tin rằng những hiểu lầm và truyền đạt sai lệch đã được giải quyết", ông Lavrov nói.

Theo ông, Nga muốn đạt được gói văn kiện làm nền tảng cho thỏa thuận hòa bình lâu dài, bền vững ở Ukraine với đảm bảo an ninh cho tất cả các bên liên quan.

"Chúng tôi đã chuyển cho các cộng sự Mỹ những đề xuất bổ sung liên quan đảm bảo an ninh tập thể. Chúng tôi hiểu rằng khi thảo luận về các đảm bảo an ninh, chúng ta không thể chỉ giới hạn ở Ukraine", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moskva ngày 25/11. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh Moskva sẽ không chấp nhận việc Kiev gia nhập NATO, đồng thời muốn bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Trong cuộc gặp gần 5 giờ tại Điện Kremlin ngày 2/12, Tổng thống Putin cùng đặc phái viên Witkoff và Kushner đã trao đổi về các biện pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Hai bên chưa đạt thỏa hiệp về vấn đề chủ chốt là lãnh thổ tại Ukraine, song có thể thảo luận về một số giải pháp do phía Mỹ đưa ra.

Điện Kremlin ca ngợi cuộc trao đổi "hữu ích và mang tính xây dựng", dù vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước.

Mỹ tháng trước đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Dự thảo này vấp phải phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu. Một số điều khoản được loại bỏ trong dự thảo cập nhật, song nội dung chưa được công bố.

Huyền Lê (Theo Reuters)