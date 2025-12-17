Nga nói châu Âu có thể cản trở hòa đàm Ukraine

Điện Kremlin cho rằng sự tham gia của châu Âu sẽ cản trở những cuộc đàm phán về kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

"Sự tham gia của các nước châu Âu không phải điều có thể chấp nhận được", phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết hôm 16/12. Ông Peskov thêm rằng Điện Kremlin chưa được thông báo về kết quả cuộc đàm phán tại Berlin hôm 15/12 giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.

Khi được hỏi khi nào vòng đàm phán tiếp theo với sự tham gia của Moskva có thể diễn ra, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Nga cần nắm rõ kết quả từ các cuộc đàm phán mà Mỹ đang tiến hành với Ukraine, trong đó có sự tham gia của châu Âu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Phái đoàn Mỹ và Ukraine hôm 14-15/12 họp bàn tại Berlin về giải pháp hướng tới chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump tham gia đàm phán qua video, sau đó khẳng định thỏa thuận chấm dứt chiến sự đang đến gần hơn và Washington đã đề xuất cho Kiev những đảm bảo an ninh mà Moskva có thể chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đạt được "tiến triển", dù vấn đề lãnh thổ mà Ukraine phải nhượng bộ vẫn là điểm bế tắc.

Mỹ chưa công bố chi tiết về dự thảo kế hoạch hòa bình được sửa đổi.

Các nước châu Âu đã đưa ra đề xuất tương tự, như triển khai lực lượng đa quốc gia đến Ukraine, đảm bảo an ninh và tạo điều kiện để Kiev duy trì lực lượng vũ trang với quân số 800.000 người.

Tuy nhiên, hầu hết những đề xuất như vậy từng bị Điện Kremlin bác bỏ. Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov hôm 16/12 khẳng định Nga sẽ không nhượng bộ với các vùng Donbass, Novorossiya và Crimea. "Chúng tôi không thể thỏa hiệp dưới bất kỳ hình thức nào về vấn đề này, bởi đó sẽ là sửa đổi yếu tố nền tảng của nhà nước vốn được quy định trong hiến pháp", ông nói.

Vùng Donbass gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, trong khi "Novorossiya" là thuật ngữ được Nga sử dụng để chỉ Donbass cùng tỉnh Kherson và Zaporizhzhia. Một số định nghĩa về "Novorossiya" còn bao trùm tỉnh Kharkov, Mykolaiv và Odessa.

Thứ trưởng Ryabkov cũng nhấn mạnh Nga sẽ không bao giờ chấp thuận binh sĩ phương Tây triển khai đến Ukraine, kể cả trong khuôn khổ NATO. "Chúng tôi sẵn sàng xem xét cởi mở những quyết định có thể được đưa ra, nhưng Nga chắc chắn không bao giờ tán thành với sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine", ông cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP, TASS)