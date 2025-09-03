Nga muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine

Ngoại trưởng Nga mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán với Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng "những thực tế lãnh thổ mới" phải được công nhận.

"Để hòa bình lâu bền, những thực tế lãnh thổ mới phải được công nhận và chính thức hóa theo các điều khoản pháp lý quốc tế", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời trong bài phỏng vấn được đăng hôm nay. "Thể chế đảm bảo an ninh mới cho Nga và Ukraine phải được thiết lập, trở thành yếu tố cốt lõi của một kiến trúc liên lục địa về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại khu vực Á - Âu".

Liên quan việc Nga phản đối Ukraine gia nhập NATO, ông Lavrov nhấn mạnh "Ukraine cần duy trì vị thế trung lập, phi hạt nhân và không liên kết".

Ông cũng cho biết các trưởng đoàn đàm phán Nga và Ukraine đã liên lạc trực tiếp. "Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục", Ngoại trưởng Nga cho hay.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 21/8. Ảnh: AFP

Nga hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập năm 2014, cùng toàn bộ tỉnh Lugansk và phần lớn khu vực thuộc 3 tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán kết thúc chiến sự, nhưng sẽ không chấp nhận từ bỏ những vùng lãnh thổ đã sáp nhập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất khả năng "trao đổi lãnh thổ" giữa Nga và Ukraine để đạt thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ khả năng này.

Ukraine cũng tuyên bố Nga không có thẩm quyền quyết định việc Kiev có thể gia nhập NATO hay không, trong khi NATO cũng nói rằng Moskva không có quyền phủ quyết tư cách thành viên của liên minh.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: Washington Post

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Trung Quốc hôm 1/9, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đã cố gắng đưa Ukraine vào quỹ đạo của mình trước khi tìm cách lôi kéo Kiev gia nhập NATO.

Nga và Ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm, với lần gần nhất diễn ra hôm 23/7, sau hơn ba năm không đối thoại trực tiếp. Tuy nhiên, hai bên mới chỉ đạt được thỏa thuận về các vấn đề nhân đạo, chưa tạo được đột phá nhằm hướng tới hòa bình.

Tổng thống Trump hôm 2/9 bày tỏ "rất thất vọng" khi ông Putin chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông Zelensky cáo buộc Nga đang làm mọi cách có thể để cản trở hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, trong khi Moskva cho biết chương trình nghị sự cho cuộc gặp như vậy vẫn chưa sẵn sàng.

Huyền Lê (Theo Reuters)