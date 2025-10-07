Nga muốn Mỹ làm rõ thông điệp về tên lửa Tomahawk

Điện Kremlin cho biết đang chờ Mỹ nói rõ có định chuyển giao đạn Tomahawk cho Ukraine hay không, cảnh báo đây sẽ là hành động leo thang nguy hiểm.

"Chúng tôi hiểu rằng có lẽ cần phải chờ những tuyên bố rõ ràng hơn nếu có", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 cho biết, khi được đề nghị bình luận về tuyên bố trước đó một ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump khi đó nói muốn biết Ukraine định làm gì với tên lửa hành trình Tomahawk trước khi chấp nhận chuyển giao loại vũ khí này, do ông không muốn xung đột giữa Kiev và Moskva leo thang. Dù vậy, lãnh đạo Mỹ tiết lộ đã "phần nào có quyết định" về vấn đề trên, song không nêu cụ thể.

Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến Mỹ trong cuộc diễn tập ở Thái Bình Dương năm 2019. Ảnh: Hải quân Mỹ

Ông Peskov lưu ý rằng dưới thời chính quyền cựu tổng thống Joe Biden, Mỹ thường chỉ công bố viện trợ vũ khí mới cho Ukraine sau khi chúng đã đến tay Kiev. Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Nhìn chung thì chúng ta đang đề cập đến loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Do đó, đây thật sự sẽ là động thái gây leo thang nghiêm trọng", ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sở hữu Tomahawk cũng không giúp Ukraine thay đổi tình hình trên tiền tuyến.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX của Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa lượng lớn khí tài đối phương.

Một số phiên bản Tomahawk được lắp đầu đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương tối đa 200.000 tấn thuốc nổ TNT, nhưng đã bị loại biên.

Mỗi quả đạn có giá khoảng 2 triệu USD, đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản. Điều này đồng nghĩa nếu được phóng từ Ukraine, tên lửa Tomahawk có thể đánh trúng mọi mục tiêu thuộc lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, trong đó có thủ đô Moskva.

Mục tiêu tiềm năng của tên lửa Tomahawk nếu được chuyển cho Ukraine. Đồ họa: Kyiv Independent

Ukraine đã nhiều lần tập kích Moskva bằng máy bay không người lái (UAV), song loại vũ khí này có sức sát thương nhỏ và dễ bị bắn hạ hơn so với Tomahawk.

Trong bình luận được công bố hôm 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quan hệ giữa nước này và Mỹ sẽ bị hủy hoại nếu Washington đồng ý chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Phạm Giang (Theo Reuters, TASS)