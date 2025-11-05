Nga, Italy đấu khẩu liên quan vụ tháp Rome bị sập

Nga và Italy chỉ trích lẫn nhau sau khi Moskva liên hệ vụ tháp cổ ở Rome bị sập với hỗ trợ quân sự của Italy cho Ukraine.

Italy hôm 4/11 triệu phó đại sứ Nga để phản đối phát biểu mà nước này cho là "khiếm nhã" của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, liên quan vụ tháp cổ gần Đấu trường La Mã ở thủ đô Rome bị sập một phần khiến một công nhân quốc tịch Romania mắc kẹt trước đó một ngày. Công nhân này vẫn còn sống khi được đưa ra ngoài, nhưng sau đó qua đời ở bệnh viện.

Trong lúc quá trình giải cứu vẫn đang diễn ra, bà Zakharova viết trên trang cá nhân rằng chừng nào chính phủ Italy còn "phí phạm tiền từ người nộp thuế" vào việc ủng hộ Ukraine, nền kinh tế và các tòa tháp ở nước này sẽ tiếp tục sụp đổ.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sập tháp cổ ở Rome, Italy hôm 3/11. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani chỉ trích bài viết của phát ngôn viên Zakharova là "đáng lo ngại" và "không thể chấp nhận", đồng thời nhấn mạnh Rome sẽ không thay đổi lập trường về chính sách đối ngoại hay nguyên tắc của mình trước những lời công kích "thiếu thận trọng".

Đại sứ quán Nga tại Rome sau đó cho biết đã bày tỏ quan ngại với Italy về điều mà Moskva gọi là "chiến dịch chống Nga hung hăng, đáng chê trách" mà truyền thông địa phương tiến hành sau phát biểu của bà Zakharova. Dù vậy, đại sứ quán Nga cũng bày tỏ chia buồn trước cái chết của công nhân Romania sau vụ sập tháp cổ.

Italy đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraine sau khi xung đột giữa nước này và Nga bùng phát đầu năm 2022, khi cung cấp thiết bị quân sự, viện trợ nhân đạo cùng khóa huấn luyện trong khuôn khổ nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Tuy nhiên, dư luận Italy lại chia rẽ hơn về vấn đề này. Trong khi đa số phản đối chiến dịch của Nga và ủng hộ viện trợ nhân đạo, kết quả khảo sát cho thấy nhiều người cảm thấy băn khoăn về việc chuyển giao vũ khí hoặc leo thang can thiệp quân sự.

Phạm Giang (Theo Reuters, Moscow Times)