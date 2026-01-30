Nga đồng ý dừng tập kích Kiev đến ngày 1/2

Điện Kremlin cho biết ông Trump đã đề nghị ông Putin ngừng không kích Kiev một tuần "cho đến ngày 1/2" và lãnh đạo Nga đồng ý.

"Tôi có thể nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đã đích thân đề nghị Tổng thống Vladimir Putin không tấn công Kiev trong một tuần, cho đến ngày 1/2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tại cuộc họp báo ngày 30/1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin không nêu cụ thể "Kiev" ở đây là chỉ riêng thủ đô của Ukraine, hay là ám chỉ toàn bộ nước này. Ông cũng không tiết lộ thời điểm ông chủ Nhà Trắng đưa ra đề nghị.

Khi được đề nghị xác nhận rằng có phải Tổng thống Putin đã đồng ý, ông Peskov nói "tất nhiên rồi, đó là đề nghị trực tiếp từ Tổng thống Trump".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva tháng 12/2025. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Trump ngày 29/1 cho biết người đồng cấp Putin đã đồng ý với đề nghị của ông về việc "ngừng không kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine" trong một tuần do thời tiết giá rét cực đoan. Ông bày tỏ tin tưởng lãnh đạo Nga sẽ tôn trọng cam kết.

Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nước và sưởi ấm, nguy cơ đẩy quốc gia này lâm vào khủng hoảng. Cơ quan khí tượng Ukraine hôm 29/1 dự báo nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống -30 độ C trong những ngày tới, giữa lúc chính quyền đang chạy đua để khôi phục các nguồn cung.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết hạ tầng năng lượng nước này không hứng chịu đợt tập kích nào trong đêm qua, và thêm rằng Moskva dường như chuyển mục tiêu sang cơ sở hậu cần của Kiev.

Ông Zelensky trước đó nói việc tạm ngừng giao tranh đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ cuối tuần trước tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Vòng đàm phán ba bên thứ hai tại UAE dự kiến bắt đầu vào 1/2.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)