Nga chỉ trích 'nỗ lực vụng về' của EU nhằm lay chuyển ông Trump

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng các lãnh đạo châu Âu đang thực hiện những "nỗ lực vụng về" nhằm thay đổi lập trường của ông Trump về Ukraine.

"Chúng tôi chỉ thấy tình hình leo thang một cách căng thẳng và những nỗ lực vụng về nhằm thay đổi lập trường của Tổng thống Mỹ. Chúng tôi chẳng nghe được bất kỳ ý tưởng nào mang tính xây dựng từ phía châu Âu", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay cho hay, đề cập cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu ở Nhà Trắng ngày 18/8.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, bang Alaska, Mỹ ngày 15/8. Ảnh: AFP

Theo ông Lavrov, Nga ủng hộ các đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine, nhưng hy vọng Mỹ hiểu được rằng các cuộc thảo luận về an ninh mà không có sự tham gia của Moskva đều "viển vông".

"Chúng tôi không thể tán thành việc người ta đề xuất giải quyết vấn đề an ninh tập thể mà không có Nga. Điều đó sẽ không hiệu quả", ông nói.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh Mỹ ngày càng hiểu rõ "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột Ukraine.

Kirill Dmitriev, giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga (RDIF) kiêm đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về hợp tác đầu tư và kinh tế quốc tế, cũng cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu "đang cố phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình và nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Moskva và Washington".

Tổng thư ký NATO, chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy và Phần Lan và Tổng thống Zelensky hôm 18/8 tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump bàn về cách chấm dứt chiến sự Ukraine.

Tổng thư ký NATO mô tả cuộc gặp là "thành công". Hai bên vẫn còn những khác biệt, nhưng các lãnh đạo châu Âu dường như đã thay đổi được phần nào quan điểm của ông Trump sau vài giờ thảo luận.

Tổng thống Trump không cam kết bất cứ điều gì, nhưng việc ông không loại trừ phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của ông, CNN bình luận. Ông Trump trước đây thường xuyên cam kết giữ Mỹ tránh khỏi các cuộc xung đột bên ngoài, thậm chí một số thành viên nội các còn ủng hộ Washington giảm mạnh vai trò hỗ trợ Ukraine.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, TASS)