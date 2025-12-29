Nga cáo buộc Ukraine tập kích dinh thự của ông Putin, Kiev bác bỏ

Nga cáo buộc drone Ukraine nhắm vào dinh thự của Tổng thống Putin, nhưng Kiev bác bỏ, gọi đây là cái cớ để Moskva tập kích trả đũa.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Ukraine đã dùng 91 máy bay không người lái (UAV) tấn công vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở vùng Novgorod vào đêm 28/12, rạng sáng 29/12. Theo ông Lavrov, toàn bộ số UAV này đều bị hệ thống phòng không Nga phá hủy.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố nước này đã chọn các mục tiêu ở Ukraine để "tấn công trả đũa", thêm rằng lập trường đàm phán của Moskva về việc chấm dứt chiến sự sẽ được xem xét lại sau "vụ tấn công khủng bố" này của Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva ngày 29/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập tức bác bỏ cáo buộc, gọi thông tin mà Nga đưa ra là "lời dối trá" nhằm tạo cớ cho các đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine. Ông Zelensky cảnh báo Nga có thể nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev hoặc các tòa nhà chính phủ trong thời gian tới, kêu gọi người dân cần cảnh giác ngay từ bây giờ.

Lãnh đạo Ukraine cũng cáo buộc Nga đang sử dụng những "tuyên bố nguy hiểm để phá hoại" những kết quả đã đạt được trong nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

"Câu chuyện 'tập kích dinh thự' này hoàn toàn là sự thêu dệt nhằm biện minh cho các cuộc tấn công chống lại Ukraine, cũng như việc Nga từ chối tiến hành những bước đi cần thiết để chấm dứt cuộc chiến", ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm "tích cực" với người đồng cấp Nga Putin, bàn về vấn đề Ukraine, nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết.

Tổng thống Trump đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, các bên đã trải qua nhiều cuộc đàm phán nhưng chưa thể tìm được tiếng nói chung về thỏa thuận ngừng bắn, nhất là về vấn đề lãnh thổ.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)