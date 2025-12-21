Nga bác tin chuẩn bị đàm phán ba bên với Mỹ, Ukraine

Nga phủ nhận sắp đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ, thêm rằng nỗ lực thay đổi đề xuất hòa bình của Washington không thể giúp cải thiện tình hình.

"Hiện tại, chưa có ai thảo luận nghiêm túc về sáng kiến này và theo những gì tôi biết, nó cũng không nằm trong quá trình chuẩn bị", Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm nay nói với các phóng viên, đề cập đến cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine.

Ông cho biết thêm cơ hội đạt được hòa bình chắc chắn không thể cải thiện với những thay đổi do phía châu Âu và Ukraine đưa ra đối với kế hoạch ban đầu của Mỹ.

Cố vấn Yuri Ushakov tại Moskva hồi tháng 5/2024. Ảnh: Reuters

"Đây không phải một dự báo", ông nói. "Tôi đảm bảo rằng những đề xuất mà phía châu Âu và Ukraine đã đưa ra hoặc đang cố gắng đưa ra không khiến kế hoạch trở nên tốt hơn, cũng như không cải thiện khả năng đạt được nền hòa bình lâu dài".

Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 11 xây dựng kế hoạch hòa bình 28 điểm để chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, sau đó tiến hành chiến dịch ngoại giao con thoi để thuyết phục hai bên chấp nhận.

Nga ủng hộ đề xuất này, trong khi Ukraine cùng châu Âu phản đối, do nó có nhiều đề xuất có lợi cho Moskva, như yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Các nhà đàm phán châu Âu và Ukraine gần đây đã nỗ lực tìm cách thay đổi kế hoạch này, với việc Kiev đề xuất một kế hoạch 20 điểm. Hiện chưa rõ những điểm nào đã được thay đổi so với đề xuất ban đầu. Trong khi đó, Nga quyết không nhượng bộ các yêu cầu của mình.

Các nhà đàm phán Mỹ và Nga hôm 20/12 gặp mặt tại thành phố Miami, bang Florida. Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Putin, cho biết sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, rằng các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và sẽ được tiếp tục vào ngày 21/12.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/12 cho biết Mỹ đã đề xuất hình thức mới cho các cuộc đàm phán hòa bình, theo đó, Ukraine, Mỹ, Nga và nhiều khả năng cả châu Âu sẽ cùng tham gia thảo luận.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)