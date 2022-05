Dự án tổ hợp căn hộ bên biển gồm các phân khu The Art, The Modern, The Lux, The Green và The Beach. Tại đây, các cư dân tương lai sẽ được trải nghiệm 365 ngày hòa mình bên vịnh xanh Nha Trang với cảnh biển kết hợp tiện ích nội khu hiện đại. Các thiết kế mang hơi thở và triết lý "vị nhân sinh" từ chủ đầu tư Hưng Thịnh Land sẽ mở ra không gian sống giao hòa với thiên nhiên ở mỗi căn hộ.

Từ ban công mỗi căn hộ, gia chủ có thể lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hít thở khí trời. Khuôn viên nội khu cũng được thiết kế tạo nên những cung đường dạo bộ rợp bóng cây xanh, các hồ cảnh quan hài hòa, giúp cải thiện cả tinh thần lẫn thể chất của cư dân.

Cùng với đó là các sân thể thao đa năng, các phòng tập gym được trang bị hiện đại, khu hồ bơi cảnh quan 700m2 cũng có thể đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của từng cá nhân sinh sống tại đây. Hơn nữa, cư dân có thể cùng người thân tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ với hệ thống bể bơi, bồn sục thư giãn giúp tái tạo năng lượng. Hay chìm đắm trong giây phút thư giãn tại các cabanas trên không, tại khu spa, massage hay khu vui chơi trẻ em giúp bé tăng thể chất, phát triển trí tuệ...