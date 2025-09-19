New eSpring đoạt giải máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng

New eSpring của Amway vượt qua 6 đối thủ để chiến thắng ở hạng mục máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng, trong số bình chọn thứ tư của Sản phẩm tôi yêu 2025.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ tư có chủ đề máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng, diễn ra từ ngày 9 đến 18/9. Hạng mục ghi nhận 7 đề cử gồm Amway - New eSpring, Kangaroo KG400HD, Korihome WPK-965, Hòa Phát HPA885, Mutosi MP-P89K, Karofi KAE-S695 và Sunhouse UltraX SHA76688SH.

Sau một tuần bình chọn, New eSpring vươn lên dẫn đầu nhờ công nghệ kết hợp bộ lọc eSpring Carbon e3 và đèn UV-C LED, giúp lọc hiệu quả 170 chất gây ô nhiễm, bao gồm vi nhựa, hóa chất tổng hợp (PFOA, PFOS), loại bỏ 99,9% vi khuẩn, virus, bào nang. Sản phẩm cũng được đánh giá cao bởi thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt đặt để trong các không gian. Giá bán sản phẩm là 32,4 triệu đồng.

Kết quả được tính dựa trên lượt đánh giá hợp lệ của độc giả. Độc giả có email daonhatlinh...@gmail.com đã bình chọn chính xác mẫu máy giành giải, dự đoán gần đúng số người có cùng đáp án và nhận phần thưởng là quạt tích điện cầm tay Lumias X8E.

Máy lọc nước Amway New eSpring. Ảnh: Amway

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm với 10 số bình chọn. Các sản phẩm đoạt giải trong Sản phẩm tôi yêu 2025 sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình bình chọn công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 diễn ra với 17 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Phần mềm, ứng dụng (4 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung.

Thái Anh