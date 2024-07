Neville: 'Anh sẽ thua Thụy Sĩ nếu không thay đổi'

Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng Anh sẽ thua Thụy Sĩ ở tứ kết Euro 2024 nếu không cải thiện phong độ, và muốn HLV Gareth Southgate mạnh dạn thay đổi nhiều hơn.

"Anh thi đấu ở dưới mức trung bình cả bốn trận đã qua", Neville nói với Sky Sports. "Hãy hy vọng rằng chất xúc tác cho những thay đổi và cải thiện hiệu suất. Chiến thắng là quan trọng nhất tại Euro, nhưng bạn cũng cần có màn trình diễn tốt. Bạn không thể chơi tốt và thắng mãi được. Tôi nghĩ Anh sẽ bị loại nếu tiếp tục thể hiện phong độ tương tự trước Thụy Sĩ".

Anh bất bại ở vòng bảng Euro 2024, khi lần lượt thắng Serbia 1-0, hòa Đan Mạch 1-1 và Slovenia 0-0, nhưng bị chỉ trích vì lối chơi thiếu thuyết phục. Đoàn quân dưới trướng Southgate không thể cải thiện phong độ và tiếp tục gặp khó trước Slovakia ở vòng 1/8.

Tiền đạo Ivan Schranz (26) ghi bàn hạ thủ môn Jordan Pickford trong trận Anh thắng Slovakia 2-1 ở vòng 1/8 Euro 2024 trên sân Gelsenkirchen, Đức, ngày 30/6. Ảnh: AP

"Tam Sư" bị Ivan Schranz chọc thủng lưới ở phút 25, và phải nhờ tới cú tung người móc bóng của Jude Bellingham ở phút bù thứ năm của hiệp hai để gỡ hòa 1-1. Vào hiệp phụ, đến lượt Harry Kane tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1.

Theo Neville, Anh may mắn ở vòng bảng bởi nếu Đan Mạch ghi thêm một bàn, "Tam sư" sẽ rơi vào nhánh còn lại và sớm gặp chủ nhà Đức. Cựu hậu vệ 49 tuổi cho rằng đội bóng của Southgate tiếp tục gặp may khi gỡ hòa phút cuối để thắng ngược Slovakia ở vòng 1/8. "Chúng ta đã gặp may hai lần, và có thể vận may sẽ đưa đội vào chung kết", Neville nói tiếp. "Nhưng tôi nghĩ đội sẽ gặp trở ngại lớn nếu tiếp tục đá như vậy và cần chấp nhận rủi ro để giải phóng bản thân".

Những "rủi ro" mà Neville nói đến liên quan đến việc lựa chọn đội hình của Southgate. Qua bốn trận đã đấu tại Euro 2024, HLV 53 tuổi giữ nguyên mười cầu thủ xuất phát và chỉ luân phiên giữa Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher và Kobbie Mainoo cho vị trí tiền vệ trung tâm.

Theo đó, Neville muốn Alexander-Arnold đá hậu vệ phải, chuyển Kyle Walker sang cánh đối diện, đồng thời Cole Palmer và Anthony Gordon đá chính thay Bukayo Saka và Phil Foden - bộ đôi thi đấu thiếu hiệu quả và chưa ghi bàn nào tại giải. Nhưng Neville thừa nhận Southgate khó thay đổi nhiều như vậy ở trận đấu quan trọng như tứ kết Euro.

Palmer đi bóng trong trận thắng Slovakia 2-1 ở vòng 1/8 Euro 2024 trên sân Gelsenkirchen, Đức, ngày 30/6. Ảnh: AP

Một rủi ro mà Southgate có thể chấp nhận là để Luke Shaw đá ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ của Man Utd chấn thương gân kheo, không thi đấu từ giữa tháng 2, nhưng có mặt trên băng ghế dự bị trận thắng Slovakia. "Shaw có thể dự bị, và năm ngày tới có thể giúp cậu ấy sẵn sàng cho tứ kết", Neville bình luận. "Shaw có thể giúp tuyển Anh đa dạng lối chơi và hỗ trợ Foden. Việc để Shaw thi đấu có phải là rủi ro quá lớn không? Linh cảm của tôi là có. Nhưng quan điểm của tôi là Anh cần phải chấp nhận rủi ro, làm điều gì đó và thay đổi điều gì đó".

Tương tự, Alan Shearer muốn Southgate thay đổi hàng công ở tứ kết Euro 2024, với Cole Palmer, Anthony Gordon đá chính, còn Ezri Konsa thế chỗ Marc Guehi bị treo giò vì đã nhận đủ thẻ phạt. Cựu tiền đạo của Newcastle cũng khen màn trình diễn của Kobbie Mainoo trước Slovakia và muốn tiền vệ 19 tuổi tiếp tục đá chính.

Hồng Duy