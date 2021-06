Nếu thua UAE, Việt Nam có thể vẫn vào vòng loại cuối World Cup

Do Jordan bị Kuwait cầm hoà ở bảng B tối 11/6, Việt Nam tiến gần hơn nữa tới vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Kuwait (áo xanh) cầm hoà Jordan tối 11/6. Ảnh: AFC.

Hoà chủ nhà Kuwait 0-0 trên sân Jaber Al Ahmad, Jordan vẫn đứng thứ hai bảng B với 14 điểm. Họ kém đỉnh bảng của Australia bảy điểm, và hơn vị trí thứ ba của Kuwait ba điểm. Ở lượt cuối tối 15/6, Jordan đụng Australia - đội toàn thắng ở vòng loại. Còn Kuwait gặp đội bét bảng Đài Loan.

TT Đội Trận Thắng Hoà Thua Hiệu số Điểm 1 Australia 7 7 0 0 +25 21 2 Jordan 7 4 2 1 +11 14 3 Kuwait 7 3 2 2 +11 11 4 Nepal 8 2 0 6 -14 6 5 Đài Loan 7 0 0 7 -29 0

*Cục diện bảng B trước loạt trận cuối cùng 15/6.

Số điểm của Jordan khi so với các đội nhì bảng khác đang là 8, do phải trừ đi sáu điểm từ hai trận thắng Đài Loan (theo quy định của FIFA sau khi Triều Tiên rút khỏi giải). Nếu hoà Australia ở lượt cuối, số điểm của Jordan khi so với các đội nhì bảng khác cũng chỉ là 9. Ngay cả nếu Jordan thua Australia, còn Kuwait thắng Đài Loan để vươn lên nhì bảng sau lượt cuối, số điểm của họ cũng chỉ là 8.

Việt Nam đã chắc suất đứng trong hai vị trí đầu bảng G với 17 điểm, sau trận thắng Malaysia 2-1 tối 11/6. Thầy trò Park Hang-seo chỉ cần hoà UAE là chắc suất đầu bảng và lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng loại thứ ba. Nếu thua UAE tối 15/6, Việt Nam sẽ rơi xuống nhì bảng. Số điểm của đội tuyển khi so với các đội nhì bảng khác là 11, do phải trừ đi sáu điểm từ hai trận thắng Indonesia.

Tám đội nhất bảng trừ Qatar, và năm đội nhì bảng có thành tích cao sẽ vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trong trường hợp về nhì, Việt Nam đã chắc chắn hơn điểm đội thứ hai bảng F - dù là Kyrgyzstan hay Tajikistan (hiện tại cùng 10 điểm). Đội nhì bảng H - Lebanon - cũng mất lợi thế khi thua Turkmenistan hôm 9/6. Nếu Hàn Quốc thắng Lebanon ở bảng H chiều 13/6 và Jordan không thắng Australia tối 15/6, Việt Nam sẽ giành suất vào vòng loại thứ ba World Cup bất chấp kết quả các bảng khác. Hai kết quả này có thể xảy ra đồng thời vì Australia và Hàn Quốc đều ở đẳng cấp hàng đầu của AFC. Khi đó, Việt Nam đảm bảo hơn điểm ít nhất ba đội nhì bảng B, F và H, tức là nằm trong nhóm năm đội nhì bảng có thành tích cao.

Xuân Bình