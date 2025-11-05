Nét dung dị qua mỗi thước phim khám phá của Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang hòa mình vào nhịp sống người dân ở những nơi anh đến, sáng giăng lưới, trưa hái bông, chiều nấu ăn và ngồi bên bếp lửa trò chuyện, hút hàng triệu lượt xem.

Cổng bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025 khởi động hơn một tuần, Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 34 tuổi) tiếp tục tạo sức hút với hàng nghìn lượt vote. Anh góp mặt ở hai đề cử lớn - "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" và "Nhà sáng tạo của năm".

Khoai Lang Thang sinh năm 1991 tại Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM. Thời mới ra trường, anh là kỹ sư thiết kế nhưng sau đó chuyển hướng làm vlogger, travel blogger vì thích du lịch, khám phá.

Năm 2017, anh lập kênh YouTube, lấy tên Khoai Lang Thang để nhấn mạnh đam mê dịch chuyển. Tên gọi "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh thuở nhỏ, khi Hoài Phương đọc theo giọng miền Tây thành "Quài Phương", nói lái thành "Vườn Khoai".

Trên các kênh cá nhân, Khoai tự lên kịch bản, tự quay dựng. Những video đầu tiên ngay lập tức tạo thu hút nhờ tính gần gũi, chân phương. Nét riêng này duy trì đến hiện nay, qua 9 năm, Youtuber gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm. Hiện anh có đến 3 triệu người theo dõi trên YouTube, 2,8 triệu lượt ở TikTok và Facebook hơn 3,5 triệu lượt follower.

YouTube khám phá miền Tây sông nước. Ảnh: NVCC

Rong ruổi cùng chiếc máy quay mini và điện thoại, đến nay anh đã đăng 323 video về du lịch, ẩm thực, văn hóa trong nước lẫn quốc tế, truyền tải dưới góc nhìn dung dị. 9X không ngại hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương như ngồi sà xuống đất, ngồi xổm ăn cơm cùng bà con, lội ruộng, đưa nhịp sống hàng ngày trở thành đề tài thu hút.

Những video đầu tiên năm 2017, Khoai khai thác bối cảnh Việt Nam thân quen, từ đi Thảo Cầm Viên, ăn chuối chiên ở TP HCM đến nếm lẩu gà lá é, dạo chợ đêm tại Đà Lạt. Trong video về miền Tây mùa nước nổi, anh cùng người dân giăng lưới bắt cá linh, hái bông điên điển và nấu lẩu chua đồng quê. Chàng trai còn tạo thích thú với loạt chủ đề "nấu cỗ" như: đám giỗ bên cồn đãi 3 ngày 3 đêm, nấu giỗ từ 3h sáng, nấu đám miệt vườn toàn đặc sản...

Ở các diễn đàn, độc giả nói thích cách chàng trai 9X ghi lại cảnh vật, nhịp sống làng quê - sáng giăng lưới, trưa hái bông, chiều nấu ăn và ngồi bên bếp lửa trò chuyện. Khung cảnh được kể chậm rãi, cho người xem cảm giác như tham gia cùng anh trong chuyến đi.

Khoai Lang Thang khám phá châu Âu bằng nhà xe di động. Ảnh: NVCC

Không chỉ gặp gỡ, thưởng thức bữa cơm cùng bà con khắp Việt Nam, anh còn mở rộng hành trình đến nhiều vùng đất mới và gọi vui mình là "chàng trai ăn chực xuyên lục địa". Ở mỗi điểm đến, YouTuber nói hạnh phúc khi được nhiều người nhận ra, gọi "Khoai ơi!", "Khoai à".

Hai tháng qua, anh dành phần lớn thời gian khám phá châu Âu. Khoai đáp chuyến bay đến Munich (Đức), nghỉ vài ngày tại căn hộ truyền thống trước khi thuê một chiếc nhà di động để bắt đầu hành trình xê dịch. Anh lái xe băng qua dãy Alps, dừng chân ở thị trấn Garmisch-Partenkirchen giáp biên giới Áo, thích thú trước khung cảnh mùa thu lãng mạn, yên bình.

Trên mọi chặng đường, Khoai tự nấu ăn trên xe, trải nghiệm đậu xe RV dọc đường cao tốc khi bãi chính đã kín chỗ. Những khoảnh khắc được người bản xứ tặng vé tàu hay tự do nghỉ đêm giữa núi rừng khiến chuyến đi của anh thêm đáng nhớ. 9X dự định tiếp tục hành trình khám phá Áo và Thụy Sĩ, mở đầu giấc mơ lang thang bằng nhà di động xuyên châu Âu.

Khoai Lang Thang chụp lưu niệm ở Thụy Sĩ. Ảnh: NVCC

Trước câu hỏi nhớ nhất chuyến đi nào, anh nói về bữa cơm cùng người dân Ấn Độ trên dãy Meghalaya. "Chỉ cơm trắng, rau củ xào muối nhưng rất ý nghĩa. Có lẽ đó là món ngon nhất mà gia đình họ có để đãi khách. Sự quan tâm, nhường nhịn và nhiệt tình tiếp đãi vị khách xa lạ khiến tôi nhớ sâu đậm", anh cho hay.

Loạt video "lang thang bằng nhà di động" của Khoai nhận nhiều phản hồi tích cực. Đa số khán giả đánh giá YouTube vẫn giữ được nét dung dị, nụ cười hiền hòa và sự lễ phép trong giao tiếp.

Gia đình Ấn Độ nấu cơm mời Khoai Lang Thang Gia đình Ấn Độ nấu cơm mời Khoai Lang Thang. Video: Youtube Khoai Lang Thang

Anh nói sắp tới khởi hành những chuyến đi xa hơn, vòng quanh thế giới bằng nhà di động và háo hức khi thức dậy mỗi ngày với khung cảnh khác nhau khi nhìn qua ô cửa sổ.

"Du lịch, khám phá không chỉ là mơ ước của riêng tôi mà còn là sở thích của rất nhiều người. Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta vào guồng quay hối hả và khoảnh khắc được sống chậm trong 'ngôi nhà lang thang của mình' giúp Khoai được bà con, cô bác gần xa đồng cảm", anh nói.

Trước làn sóng sáng tạo nội dung ngày càng đông đảo, đa dạng, Khoai khẳng định vẫn chọn lối đi "chậm mà chạm". Bên cạnh sự chân thành, anh tập trung quan sát, học hỏi, lắng nghe khán giả để nội dung ngày càng hoàn thiện. Anh nhắn nhủ các nhà sáng tạo trẻ hãy là chính mình, chọn chủ đề bạn thích và có năng khiếu, đầu tư thời gian, trau dồi kỹ năng của ngành. "Chỉ như vậy chúng ta mới có thể đi đường dài, chạm đến trái tim người xem".

"Những video đầu tiên đăng từ 2017 như trang đầu nhật ký đời tôi. Sự ngại ngùng trước ống kính hay vụng về trong câu chữ đều được khán giả bỏ qua, động viên. Thật may mắn vì Khoai được mọi người cho cơ hội để học hỏi, sửa chữa dần đến tận bây giờ", anh cho hay.

Khi được hỏi muốn khán giả nhớ điều gì về mình, anh cho biết: "Tôi hy vọng cộng đồng sẽ nhớ biệt danh 'Khoai Lang Thang'. Cái tên ấy nói lên phần nào 9 năm tôi đã đi qua - từ 'củ khoai' lớn lên từ miền quê Bến Tre đến cơ hội lang thang hàng nghìn cây số để tìm kiếm những khoảnh khắc đáng nhớ đời mình".

Cùng thời điểm này năm ngoái, Khoai Lang Thang vượt hàng trăm ứng viên xuất sắc thắng hai giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất" (do độc giả bình chọn).

Trò chuyện với VnExpress hôm 4/11, chàng trai quê Bến Tre nói đến giờ vẫn bất ngờ, xúc động và biết ơn. "Thật vui khi nghề sáng tạo nội dung dần được xã hội và Nhà nước ghi nhận. Cú đúp danh hiệu Vietnam iContent Awards 2024 là lời nhắc nhở tôi phải làm nghề trách nhiệm hơn, đáp lại yêu thương của khán giả", Khoai Lang Thang nói. Anh cũng nhắc lại khoảnh khắc trên sân khấu trao giải năm ngoái có chút tiếc nuối khi quá xúc động, chưa thể chia sẻ được nhiều điều với mọi người.

Anh cho rằng Vietnam iContent Awards không đơn thuần chỉ vinh danh cá nhân, mà là sự công nhận chính thống dành cho anh, chị, em theo nghề sáng tạo. Các hạng mục được mở rộng hơn, ghi nhận những cá nhân, tổ chức hướng đến cộng đồng và lan tỏa thông điệp tích cực.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Sau vòng sơ loại (3-24/10), Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Cổng bình chọn chung kết mở từ 15h ngày 30/10 để cộng đồng, độc giả bỏ phiếu cho cá nhân, tổ chức, sản phẩm yêu thích. Bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards tại đây.

Thi Quân