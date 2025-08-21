Nên tích hợp thông tin sức khỏe lên hệ thống VNeID

Với hồ sơ sức khỏe trên hệ thống VNeID, tôi cho rằng nên có cơ chế tích hợp thêm với các hệ thống tracking sức khỏe thông qua apple health, google health, samsung health. Mục đích hướng tới việc có dữ liệu về sức khỏe của người dân, từ đó kết nối dữ liệu với các hồ sơ ở các bệnh viện để có thêm dữ liệu sức khỏe 360 độ về người dân.

Thông qua các dữ liệu này giúp chăm sóc và chẩn đoán tốt hơn, đồng thời hồ sơ và dữ liệu sức khỏe được liên thông và người dân có thể theo dõi, quan sát sức khỏe ở mức độ số.

Hiện tại dữ liệu tracking qua các công nghệ như apple watch, samsung watch tách biệt với hồ sơ sức khỏe của bệnh viện, không tạo ra một hồ sơ 360 độ của người dân.

Huy Mai