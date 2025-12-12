Nên thuê máy chủ để huấn luyện AI

Việc kiến tạo hạ tầng và huấn luyện mô hình AI có chủ quyền quốc gia là điều vô cùng cần thiết, tôi hoàn toàn ủng hộ.

Nhưng tôi xin góp ý:

Hạ tầng công nghệ (đặc biệt là chip) rất nhanh lỗi thời, chỉ 2-3 năm là có thể tụt hậu và bị đào thải bởi những thế hệ chip mới hơn.

Thời điểm hiện tại các tập đoàn lớn đổ tiền đầu tư hạ tầng, đẩy giá vật tư lên cao tiệm cận mức bong bóng.

Bỏ tiền đầu tư "siêu máy tính" quá lớn vào lúc này chỉ đem lại một hạ tầng yếu kém lỗi thời nhưng phải trả chi phí khổng lồ.

Siêu máy tính chỉ cần thiết để giảm thời gian huấn luyện mô hình, sau khi huấn luyện xong thì việc khởi chạy mô hình không cần thiết sức tính toán lớn nữa, chỉ cần 1 hạ tầng vừa đủ là được.

Vì vậy tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào hướng đầu tư phát triển nhân lực (con người). Việc huấn luyện mô hình AI chủ quyền thì hoàn toàn có thể thuê máy chủ ở nước ngoài để thực hiện với chi phí cực kỳ rẻ mạt.

Ngọc Sơn