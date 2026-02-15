Nền tảng quản lý tài chính MB Beerich dành cho khách hàng cá nhân

Nền tảng quản lý tài chính thông minh MB BeeRich được Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tích hợp trên app MBBank, giúp khách hàng cá nhân quản trị tài sản.

Theo đại diện MB, nền tảng này vận hành như một "trung tâm điều hành tài chính cá nhân", bao gồm: tự động tổng hợp và phân tích dữ liệu thu chi, trực quan hóa dòng tiền theo từng nhóm chi tiêu, giúp người dùng có cái nhìn rõ ràng và trực quan theo thời gian thực. Dựa trên dữ liệu giao dịch, mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro, BeeRich đưa ra gợi ý tích lũy, đầu tư cá nhân hóa.

Nền tảng MB Beerich dành cho khách hàng cá nhân. Ảnh: MB

Tính năng xếp hạng tài sản cho phép đánh giá vị thế tài chính hiện tại và xây dựng kế hoạch cải thiện theo từng mốc thời gian. Song song, MB BeeRich hỗ trợ quản lý chi tiêu theo tháng, so sánh biến động giữa các kỳ, và tính năng "Chi tiêu dành dụm" giúp thiết lập mục tiêu tích lũy tự động, nâng cao tính kỷ luật trong quản lý tài chính. Qua đó, việc theo dõi thu chi, đánh giá sức khỏe tài chính và tiếp cận các giải pháp đầu tư phù hợp trở nên dễ dàng và trực quan hơn.

Đại diện MB nhận định MB BeeRich có thể trở thành công cụ hỗ trợ quản lý tài chính đắc lực cho khách hàng. Việc ra mắt nền tảng này cũng nằm trong định hướng của MB phát triển hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, cung cấp không chỉ dịch vụ giao dịch mà còn các giải pháp quản trị tài chính, đầu tư và bảo vệ tài sản.

Văn Hà