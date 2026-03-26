Nền tảng để Vinhomes Green Paradise đặt mục tiêu hút 40 triệu khách

Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ phát triển tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí đa trải nghiệm, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu khách mỗi năm, thành cực tăng trưởng mới của khu vực.

Theo một số chuyên gia, du lịch là bài toán lớn của TP HCM, khi đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, nhưng phần lớn chỉ lưu trú ngắn ngày, sau đó rẽ nhánh đến các địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Phú Quốc, Phan Thiết... Nơi đây có dòng khách, nhưng thiếu một "tọa độ giữ chân", để trở thành biểu tượng du lịch mang tầm khu vực.

Trong bối cảnh đó, Cần Giờ đang nổi lên như một hướng mở mới, khi vừa có lợi thế sinh thái rừng biển hiếm có cùng loạt hạ tầng chiến lược kết nối nội đô TP HCM, Vũng Tàu và sân bay Long Thành. Trên nền tảng này, Vinhomes phát triển dự án Vinhomes Green Paradise, định hướng thành siêu đô thị du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn, kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Phối cảnh tổng thể Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Đại diện chủ đầu tư cho biết, để tiến tới con số này, dự án không chỉ cần quy mô lớn, còn phải hội đủ ba điều kiện quan trọng: kết nối thuận tiện, hệ sinh thái trải nghiệm đủ rộng và năng lực phục vụ dòng khách đa dạng quanh năm.

Hạ tầng kết nối và vị trí chiến lược

Yếu tố đầu tiên giúp một điểm đến có thể hướng tới quy mô hàng chục triệu lượt khách mỗi năm là khả năng tiếp cận. Với Vinhomes Green Paradise, lợi thế này đến từ vị trí tại khu vực cửa biển Cần Giờ, đồng thời nằm giữa mạng lưới hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư.

Trong tương lai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến dự án ước tính rút xuống còn khoảng 13 phút. Dự án cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh giúp nơi đây tăng khả năng kết nối bằng đường bộ. Bên cạnh đó, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu mở ra trục liên kết du lịch mới giữa TP HCM và đô thị biển lân cận. Xa hơn, sân bay quốc tế Long Thành sẽ đóng vai trò cửa ngõ đón khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển cho toàn vùng.

Các hạ tầng tương lai góp phần thay đổi diện mạo Cần Giờ. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Các chuyên gia đánh giá, nhìn từ góc độ du lịch, giá trị của hệ hạ tầng này không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển. Hạ tầng mới còn thay đổi vị trí của Cần Giờ trong bản đồ du lịch phía Nam. Khi các trục giao thông lớn hoàn thiện, địa phương có thể chuyển từ vai trò điểm đến phụ thành điểm lưu trú chính, nơi du khách chọn nghỉ lại và từ đó kết nối ngược về trung tâm TP HCM hoặc sang các địa phương khác.

Hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn

Nếu hạ tầng là điều kiện cần để đưa khách đến nơi thì hệ tiện ích là điều kiện đủ để giữ khách ở lại và khiến họ quay trở lại. Vinhomes Green Paradise được xây dựng theo hướng này, khi không đặt trọng tâm vào một loại hình duy nhất mà tạo ra tổ hợp đa trải nghiệm, phục vụ nhiều nhu cầu trong cùng không gian.

Dự án có nhóm tiện ích đa dạng phục vụ đủ nhu cầu cư dân, du khách. Nổi bật trong đó là VinWonders Cần Giờ quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi - là một trong những công viên giải trí có nhiều trò chơi nhất thế giới, phát triển theo mô hình quần thể giải trí đa công viên. Tương tự Universal Studios hay Disneyland - mô hình thành công đã được chứng thực, VinWonders Cần Giờ có khả năng thu hút lượng khách lớn quanh năm, đặc biệt là gia đình, nhóm bạn trẻ và khách du lịch ngắn ngày.

Cùng với đó, Paradise Lagoon hơn 800 ha tạo ra trải nghiệm biển trong lòng đô thị, bổ sung yếu tố nghỉ dưỡng và thư giãn cho những nhóm khách muốn ở lại lâu hơn. Chủ đầu tư đánh giá, khi một điểm đến vừa có công viên giải trí, vừa có không gian biển và nghỉ dưỡng, khả năng phục vụ khách ở nhiều độ tuổi và nhu cầu sẽ cao hơn đáng kể.

Bên cạnh nhóm tiện ích đại chúng, Vinhomes Green Paradise còn phát triển những công trình có thể kéo thêm các dòng khách chi tiêu cao. Nhà hát Sóng Xanh với quy mô 7 ha, khu hội nghị, khu triển lãm và quảng trường sự kiện ngoài trời cho thấy kỳ vọng đưa Cần Giờ tham gia sâu hơn vào thị trường MICE (là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, khen thưởng Meeting - Incentive - Conference - Event dành cho doanh nghiệp) và tổ chức sự kiện quốc tế.

Chủ đầu tư nhận định, MICE là phân khúc quan trọng, bởi khách thường có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài hơn và tạo hiệu ứng lan tỏa đến lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và mua sắm. Khi kết hợp nhà hát, trung tâm hội nghị, quảng trường lễ hội với hệ thống khách sạn quy mô lớn, dự án có thể vận hành chuỗi sự kiện liên tục thay vì chỉ đón khách du lịch theo mùa.

Hệ thống lưu trú cũng là mảnh ghép then chốt. Theo thông tin từ chủ đầu tư, Vinhomes Green Paradise định hướng phát triển tổ hợp khách sạn quy mô lớn với 7.000 phòng và sự tham gia của 20 thương hiệu quốc tế. Điều này rất quan trọng đối với mục tiêu 40 triệu khách, bởi lượng khách lớn không chỉ cần chỗ chơi mà còn cần năng lực lưu trú tương xứng. Khách sạn quy mô lớn giúp dự án đón đồng thời khách gia đình, khách đoàn, khách sự kiện và khách quốc tế. Khi nguồn cung phòng đủ mạnh, Cần Giờ mới có thể chuyển mình từ điểm tham quan thành trung tâm lưu trú mới của du lịch phía Nam.

Một trụ cột đáng chú ý khác là du lịch chăm sóc sức khỏe. Sự hiện diện của Vinmec với định hướng hợp tác chuyên môn cùng Cleveland Clinic mở ra khả năng đón dòng khách có nhu cầu khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng phục hồi và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Phân khúc này đang được nhiều quốc gia theo đuổi, bởi vừa giúp gia tăng chi tiêu trên mỗi du khách, vừa tạo ra động lực lưu trú dài ngày. Khi kết hợp y tế, nghỉ dưỡng và sinh thái trong cùng điểm đến, dự án có thể mở rộng tệp khách vượt ra ngoài khuôn khổ du lịch giải trí thông thường.

Ngoài ra, dự án còn tích hợp nhiều tiện ích như: hai sân golf 18 hố, cảng tàu quốc tế, tòa tháp biểu tượng, khu văn phòng, trung tâm cộng đồng cho trẻ em và không gian dành cho người cao tuổi. Mục tiêu của mô hình này là tạo nơi có thể vừa sống, vừa làm việc, vừa nghỉ dưỡng.

Theo đại diện chủ đầu tư, Vinhomes Green Paradise không chỉ được giới thiệu như khu đô thị ven biển, mà như trung tâm mới có khả năng tích hợp nhiều mô hình du lịch vào cùng một điểm đến: nghỉ dưỡng, giải trí, MICE, y tế và sinh thái. Chính sự cộng hưởng giữa các mô hình mới tạo ra cơ sở cho mục tiêu 40 triệu khách.

Hoàng Đan