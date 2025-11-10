Nền tảng bản đồ số quốc gia đã có hơn 23 triệu dữ liệu

Nhà tôi ở quê, không có tên đường, phố hay địa chỉ số nhà, mà chỉ có tên xóm. Trước đặt hàng thương mại điện tử, địa chỉ nhận toàn là ông Nguyễn Văn A, xóm B, xã C, tỉnh D, nhiều khi shipper tìm rất khó khăn. Tôi nghe nói Việt Nam có nền tảng bản đồ số quốc gia, định danh mỗi địa chỉ bằng một dãy số như kiểu số điện thoại, giúp việc giao hàng có thể thực hiện được ở cả những nơi không có địa chỉ đường phố. Cho tôi hỏi việc triển khai nền tảng này đến đâu rồi? Vì khi tôi hỏi các bạn ship thì đều nói không biết.

Nguyễn Văn Nam

Trả lời:

Bưu điện Việt Nam là đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) giao nhiệm vụ xây dựng Nền tảng Địa chỉ số Việt Nam theo Quyết định 1178/QĐ-BTTTT ngày 09/8/2021. Đây là một trong số 35 nền tảng quốc gia được ưu tiên phát triển.

Nền tảng Địa chỉ số gồm tập hợp 10 ký tự số, xác định các đối tượng được gắn địa chỉ. Đối tượng được gắn địa chỉ số là nhà ở, trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng, địa danh hoặc bất cứ cấu trúc vật lý gắn liền với đất cần xác định vị trí để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp, nhà nước và toàn xã hội. Nền tảng Địa chỉ số đã được thực hiện tại tất cả các phường, xã trên toàn quốc. Đến nay, đã có hơn 23 triệu dữ liệu địa chỉ số đã được thu thập, tạo dựng trên nền tảng.

Hiện nay, nền tảng Địa chỉ số đã được ứng dụng trong xây dựng một số quy trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong việc tối ưu vận chuyển, chuyển phát hàng hoá, xây dựng các tuyến phát cho bưu tá, được tích hợp vào ứng dụng phục vụ khách hàng thương mại điện tử...

Để sử dụng mã địa chỉ số người dân có thể Truy cập vào Nền tảng Địa chỉ số qua website: https://diachiso.gov.vn hoặc qua ứng dụng "Địa chỉ số", tải ứng dụng từ Google Play hoặc App Store để tạo và chia sẻ mã địa chỉ số khi mua hàng.

Nền tảng địa chỉ số sẽ thường xuyên được nâng cấp, hoàn thiện để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Bộ Khoa học và Công nghệ