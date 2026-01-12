Nền tảng AI giúp Imou thắng giải thương hiệu smarthome được yêu thích nhất

Imou lần đầu được vinh danh "Thương hiệu smarthome được yêu thích nhất" tại Tech Awards 2025 nhờ công nghệ AI tích hợp trong hệ sinh thái, ngày 8/1.

Kết quả được công bố tối 8/1 tại Lễ trao giải Tech Awards 2025. Chương trình bình chọn đã bước sang năm thứ 13, tôn vinh các thương hiệu và sản phẩm công nghệ nổi bật tại Việt Nam. 2025 là năm thứ ba liên tiếp Imou được xướng tên và là lần đầu tiên đơn vị giành chiến thắng ở hạng mục về thương hiệu smarthome.

Theo Ban tổ chức, Imou được đánh giá cao nhờ năng lực tự phát triển công nghệ AI và khả năng ứng dụng sâu vào sản phẩm. Điểm nổi bật của hệ sinh thái là nền tảng AI phát hiện chính xác cao, cho phép tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều tình huống sử dụng như Imou Sense và Aigo Play.

Bà Hoàng Liên đại diện Imou Việt Nam nhận giải tại Tech Awards 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Đại diện Imou cho biết, nền tảng này kết hợp các thuật toán xử lý hình ảnh, âm thanh, điều hướng và phát hiện, giúp tăng độ chính xác và khả năng phản hồi của thiết bị lên đến 50% so với thế hệ trước. "Trong thực tế, Imou Sense có thể nhận diện người trong khung hình chỉ sau 0,02 giây, gần như tức thời so với một cái chớp mắt của con người", đại diện hãng tiết lộ.

Mỗi dòng sản phẩm đều được tối ưu riêng để đạt hiệu suất cao nhất, nhờ khả năng đồng bộ giữa thuật toán và chip xử lý. Nhờ đó, camera của Imou có thể ghi lại hình ảnh và "hiểu" được hành vi, bối cảnh và phản hồi thông minh theo từng tình huống.

Hãng còn phát triển mô hình AI đa tầng, giúp phát hiện người, phương tiện, âm thanh bất thường hay hành vi khả nghi. Sự kết hợp này giúp các thiết bị trở nên chủ động hơn, giảm cảnh báo giả và mang lại trải nghiệm an ninh thông minh cho người dùng gia đình và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, yếu tố giúp hệ sinh thái smar thome Imou được vinh danh không chỉ nằm ở khả năng sáng tạo công nghệ mà còn ở cách hãng cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm. Việc tích hợp AI với điện toán đám mây giúp sản phẩm hoạt động ổn định, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tối ưu khả năng xử lý thông tin tại chỗ.

Imou mang đến loạt camera để người dùng tìm hiểu. Ảnh: Thanh Tùng

Tại Tech Awards 2025, khu trải nghiệm của Imou thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm sản phẩm trong hệ sinh thái. Nổi bật là loạt camera ứng dụng AI với khả năng quan sát rõ trong điều kiện thiếu sáng, camera dùng pin, camera 4G và dòng PoE có độ ổn định cao. Các sản phẩm như Cruser SC 8MP, Cruser Triple, Cruser Dual 2C 4G, AOV PT hay Titan Pro được người dùng quan tâm nhờ tích hợp AI thông minh và hoạt động ổn định

Nhiều khách tham quan cho biết ấn tượng với khả năng nhận diện và phản hồi gần như tức thì của camera Imou. Hữu Phong (TP HCM) thử đứng trước thiết bị ở khu trải nghiệm cho biết chỉ cần xoay người, camera đã lập tức bám theo, đồng thời gửi thông báo nhận diện về điện thoại. "Tôi cố tình đi thật nhanh nhưng vẫn thấy thông báo hiện trên điện thoại chỉ sau chưa đầy một giây", anh nói.

Đông nghịt khách đến tham quan gian hàng Imou tại Tech Awards 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Chiến thắng tại Tech Awards 2025 giúp hãng tạo điểm nhấn sau 10 năm hình thành và phát triển tại thị trường. Thời gian tới, hãng tiếp tục phát triển bốn nhóm sản phẩm chủ lực gồm Imou Security, Imou Link, Imou Robots và Imou IoT, mở rộng từ camera giám sát đến robot dịch vụ, khóa cửa thông minh, router và thiết bị kết nối thông minh.

Đại diện Ban tổ chức đánh giá Imou là thương hiệu có định hướng rõ ràng và nhất quán trong hành trình 10 năm phát triển.

Thái Anh