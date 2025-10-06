Nên áp dụng AI vào quản lý môi trường

Môi trường, không khí, nguồn nước, bụi bặm ở Việt Nam có thể nói đang ở mức báo động đỏ. Nhà nước phải đột phá trong quản lý, khắc phục, răn đe, xử phạt, theo dõi 360 ngày/năm (bằng flycam, vệ tinh, tố cáo của người dân...). Các doanh nghiệp, xí nghiệp bắt buộc phải thay đổi tư duy về bảo vệ môi trường, nếu muốn tồn tại (do phương pháp, cách thức quản lý mới, đột phá AI).

Nếu áp dụng AI vào quản lý môi trường thì mỗi năm nhà nước đỡ được hàng chục tỷ đô la, (hiệu quả hơn nhiều ngành phát triển khác). Đồng thời giảm gánh nặng về sức khỏe, tâm lý của dân tốt, nhà nước cũng bảo vệ được những tài nguyên, đầu tư công cộng, an sinh xã hội không thể kể hết...